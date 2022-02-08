Гора мусорной реформы: отходы из Петербурга переместились в Ленобласть

За чертой Санкт-Петербурга журналисты обнаружили кучу, в которую сваливают городские отходы. Издание 47news узнало, кому принадлежит земля.

По данным издания 47news, Росприроднадзор Северо-Запада в скором времени начнет проверку по факту появления в Муринском направлении склада твердых отходов. Участок с мусором расположен на границе Красногвардейского и Всеволожского районов.

Документы поступили в Росприроднадзор из комитета госэконадзора Ленобласти. Было выявлено, что участок арендует компания «Эко Лэнд», которая является одним из подрядчиков городского регоператора «НЭО».

Гора мусора присыпана снегом, что говорит о том, что она появилась достаточно давно. Корреспонденты издания 47news засняли кучу с воздуха и увидели, что ее начал разгребать трактор. После чего крупная техника складывает отходы в автопоезд.

По данным 47news, компания «Эко Лэнд» 28 декабря 2021 года заключила договор аренды участка с ООО «ТТВ». Основываясь на выписку из Росреестра от 8 февраля, собственником является строительная компания ЗАО «Пилон». Земли «Эко Ленд» делит с компанией «ТТВ». На видео, которое журналисты сделали с воздуха, можно заметить, что рядом с площадкой находится отвал грунта, который, по всей вероятности, перемешан с мусором или золой. Высота его составляет примерно три-четыре метра. Отчетливо видно, как из грузовика высыпают новую порцию груза. По данным 47news, к «Эко Лэнду» отвал не имеет отношения.

Генеральный директор ЗАО «Пилон» Нодар Асоев сообщил изданию 47news, что не слышал о проблемах, но планирует разобраться в ситуации. Журналисты выяснили, что гендиректор «ТТВ» Лева Озманов зарегистрирован с Асоевым по одному адресу. В пресс-службе регоператора сообщили 47news, что ситуация держится на контроле.

По данным Росреестра, участок относится к землям населенных пунктов с видом разрешенного использования для сельскохозяйственного назначения. Стоит отметить, что терсхеме по обращению с отходами Ленобласти площадку не обнаружить.

Отметим, что с начала 2022 года в Санкт-Петербурге начались серьезные проблемы с уборкой мусора. Самая сложная ситуация оказалась в северных районах города. Отсутствие ежедневной очистки стало следствием мусорной реформы, к которой город готовился два года.