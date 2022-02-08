FDA одобрило применение «Арбидола» для лечения Covid-19

Российская компания OTCPharm, выпускающая препарат «Умифеновир» под торговым названием «Арбидол» подала заявку на регистрацию своего препарата в американское министерство здравоохранения и социальных служб.

По заявлению создателей, в России препарат используется очень давно и успел зарекомендовать себя в качестве замены плацебо, а также для лечения коронавирусной инфекции, в комплексе с антибактериальной терапией.

Все необходимые документы были отправлены ещё до пандемии, но они лежали в ящике, ключ от которого был найден лишь в 2022 году. Препарат прошел клинические испытания в ускоренном порядке, побочных эффектов не было выявлено.

Поставки лекарства в американские больницы и аптеки начнутся уже этой весной.

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