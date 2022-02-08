 

90 депутатов-миллионеров в прошлом году арендовали жилье за бюджетные деньги – КИУ

08.02.2022, 18:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В среднем речь идет 20 тыс. грн ежемесячно, которые выделялись народным депутатам из бюджета Украины.

Среди 90 депутатов-миллионеров, воспользовавшихся правом на получение бюджетных средств, 65 членов фракции “Слуга народа”. К примеру, бюджетную компенсацию получил народный депутат Остап Шипайло (предприниматель задекларировал 22 млн грн). Также арендовал жилье за бюджетные средства народный депутат Александр Трухин (задекларировал 20 млн грн). Получали бюджетную компенсацию и Степан Чернявский, Павел Павлиш, Дмитрий Соломчук, Константин Касай, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Артем Кунаев, Александр Салийчук, Игорь Фрис, Максим Ткаченко, задекларировавшие 8–11 млн грн денежных активов

В списке самых богатых депутатов, воспользовавшихся бюджетными средствами: внефракционные Олег Воронько (задекларировал 129 млн грн), Евгений Яковенко (54 млн грн) и Муса Магомедов (39 млн грн). Также в ТОП-10 самых богатых арендаторов жилья внефракционный Сергей Магера (25 млн грн), член группы “За майбутнє” Анатолий Урбанский (19 млн грн), представитель “Оппозиционной платформы – За жизнь” Александр Пономарев (19 млн грн) и член фракции “Батьківщина” Олег Мейдич (14 млн грн).

“70% депутатов, арендующих жилье за средства налогоплательщиков, имеют достаточно финансовых возможностей, чтобы самостоятельно снимать жилье. Размер депутатской зарплаты позволяет покрыть расходы по аренде квартиры в Киеве. Однако, несмотря на наличие возможностей, депутаты продолжают получать компенсацию из бюджета, воспринимаемую как своеобразный депутатский бонус”, – отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Контекст:

Согласно статье 35 закона “О статусе народного депутата Украины”, депутаты ВРУ получают компенсацию за наем жилья или оплату гостиничного номера при условии, если они не обеспечены жильем в столице и имеют регистрацию места жительства на расстоянии более 30 км от границ города.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / На Луне обнаружены следы крупного столкновения

15.08 / Талибы захватили столицу провинции Лагман на востоке Афганистана

30.10 / FAZ – в парламенте Польши сравнили ЛГБТ с нацистами

24.01 / В Санкт-Петербурге госпитализации детей с коронавирусом уже исчисляются сотнями

28.11 / Швец: Все, что Россия захватила, история же тысячу раз это доказывала, ей придется вернуть со стыдом, с позором

31.05 / Стало известно, какие смартфоны получат операционную систему HarmonyOS в ближайшие дни

02.08 / Назван вред от ежедневного использования санитайзеров

26.01 / Проверка очередного сообщения о массовом минировании школ и детсадов в Одессе и области длилась всю ночь

25.08 / В ЕС заявили о планах ввести адресные санкции против белорусского руководства

30.06 / Министр иностранных дел ФРГ проспорил ящик пива главе МИД Великобритании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика