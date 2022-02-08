Чавушоглу обсудил с Блинкеном предложения Турции по урегулированию на Украине

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил предложения турецкой стороны по ситуации на Украине.

«Чавушоглу провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе встречи обсуждались последние события в рамках российско-украинского кризиса. Как стало известно, министр Чавушоглу обсудил инициативы Анкары по снижению напряженности между Россией и Украиной путем диалога», – сообщила турецкая газета Star, передает РИА «Новости».

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган предложил организовать встречу президентов РФ Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского «с глазу на глаз». Перед этим он пригласил президентов РФ и Украины в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами.