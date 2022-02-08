 

Умер основатель школы «Самбо-70» Давид Рудман

08.02.2022, 18:11, Новости дня
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На 79-м году жизни умер основатель школы «Самбо-70» Давид Рудман, сообщил руководитель центра образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.

«Давид Львович Рудман ушел из жизни», – сказал Лайшев РИА «Новости».

Давид Рудман является заслуженным мастером спорта по самбо, заслуженным тренером РФ и СССР, чемпионом мира по самбо, шестикратным чемпионом СССР по самбо, двукратным чемпионом Европы по дзюдо.

Центр спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта – образовательное учреждение спортивной направленности. С 1992 года генеральным директором школы является Ренат Лайшев, заслуженный тренер России, доктор педагогических наук, профессор, депутат Московской городской Думы VI созыва. 



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