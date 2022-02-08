Зеленский рассказал о договоренностях с Макроном по закупкам у Франции

Украинская и французская стороны договорились о поставках на Украину локомотивов и пожарной техники, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Финализировали договоренности и перевели в практическую стадию очень важные проекты: о поставках 130 локомотивов Alstom на сумму 900 млн евро и поставках 370 единиц пожарно-спасательной техники <…> на сумму 300 млн евро», – цитирует Зеленского ТАСС.

Киев также сотрудничает с Airbus в проекте создания «национального перевозчика».

Президент Украины добавил, что ценит участие Франции в восстановлении инфраструктуры страны, и напомнил о «реализации совместного проекта для очистки питьевой воды в городе Мариуполь и реконструкции водоканала в городе Попасная Луганской области».

«Благодаря этим проектам доступ к качественной питьевой воде получат полмиллиона мариупольцев и более миллиона луганчан», – сказал Зеленский.

Ранее Макрон заявил, что Зеленский подтвердил и приверженность сохранению режима прекращения огня в Донбассе. Также он отметил, что «Россия не намерена инициировать эскалацию на Украине».

Напомним, перед встречей Макрона и Зеленского прошла встреча Макрона и российского президента Владимира Путина. Она проходила в формате один на один. На пресс-конференции после встречи Путин назвал символичным, что встреча прошла 7 февраля – в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией.

Макрон по итогам встречи с Путиным заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским призовет того выполнить Минские соглашения.