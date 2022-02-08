Книжный дом Зингера может оказаться в руках миллиардеров Мамишевых

Знаменитый книжный магазин в доме Зингера на Невском проспекте в Санкт-Петербурге может оказаться под контролем миллиардеров Мамишевых. «Друзья Беглова» не в первый раз пытаются нажиться на проблемах ООО «Книжный магазин №1», но теперь есть риск, что полностью завладеют им.

Заседание по делу о субаренде между ЗАО «Зингер» и ООО «Книжный магазин №1» должно было состояться 7 февраля, но его перенесли из-за болезни судьи. Судьба магазина в итоге так и осталась нерешенной. Ранее суд встал на сторону арендодателя, который сумел добиться признания договора субарендой, информирует «Городовой».

Поговаривают, что губернатор Александр Беглов лояльно относится к семье Мамишевых, которая не в первый раз использует проблемы магазина в своих интересах. Теперь она может взять его под полный контроль.