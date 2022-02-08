Актриса Мария Порошина радикально сменила имидж

Актриса театра и кино Мария Порошина, известная своими впечатляющими ролями в фильмах «Дневной дозор», «Ночной дозор», «Бригада» и «Всегда говори «всегда», решила радикально сменить имидж. В социальной сети Instagram на своей страничке она разместила новую фотографию.

До недавнего времени 48-летняя звезда была блондинкой с волнистыми волосами. На новой фотографии она запечатлена брюнеткой с короткой стрижкой. Многие поклонники отметили, что новый образ выгодно подчёркивает женственность актрисы, выразили искреннее восхищение её преображением и одарили множеством комплиментов.

Кстати, Мария Порошина очень умело и талантливо перевоплощается в разные образы в зависимости от фильма и роли в нём. Например, в девятом сезоне сериала «Склифосовский», премьера которого состоялась 31 января, актриса сыграла роль главного врача поликлиники. Она предстала в образе роковой брюнетки и восхитила своих многочисленных поклонников кардинальной сменой имиджа.

Источник: www.eg.ru