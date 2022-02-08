 

Стала известна дата выхода фильма “Эта безумная любовь”

08.02.2022, 17:58, Разное
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Драма “Эта безумная любовь” выйдет вместо 21 июля уже 5 марта, что удивительно в современных коронавирусных реалиях. Об этом сообщила кинокомпания “Экспонента Фильм”. 

Главные роли в картине режиссера Режиса Руансара исполнили Вирджини Эфира и Ромен Дюрис. В основу сценария лег бестселлер Оливье Бурдо “В ожидании Божанглза”. Как рассказал режиссер фильма, его буквально заставили прочитать книгу и экранизировать ее.

Мои друзья долго уговаривали меня прочитать книгу Оливье. “Ты должен ее адаптировать, она же буквально для тебя написана”, – твердили они. Но со мной так всегда, если кто-то слишком активно о чем-то говорит, я делаю шаг назад. Понимаете, едва “В ожидании Божанглза” вышла в свет – уже завоевала четыре награды. Все газеты без исключения писали про нее; продажи взлетели до небес, а продюсеры почуяли неминуемую прибыль. Это было для меня перебором: я твердо решил роман не читать. Окружающие продолжали настаивать. В итоге моя жена сказала мне что-то вроде: “Если ты это не экранизируешь, я от тебя уйду эту. И тут я сдался. И вы знаете это был шок: действительно, эта книга – идеальный материал для фильма”.



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