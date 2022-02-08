 

Не удержались: семья Кардашьян-Дженнер выпустила тизер своего нового реалити-шоу

08.02.2022, 17:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Семейство Кардашьян-Дженнер запускает новое реалити-шоу о своей жизни, которое будет называться The Kardashians. Сегодня в сети появился короткий тизер проекта. Старт шоу намечен на 14 апреля и будет выходить на стриминговом сервисе Hulu. В ролик появились сестры Ким, Хлоя и Кортни Кардашьян, Кендалл и Кайли Дженнер (которая на момент съемки еще была беременна) и их мать Крис. 

Собственно мировую известность Кардашьян-Дженнер получили именно благодаря телевидению. Проект Keeping Up with the Kardashians (“Семейство Кардашьян”) шел в эфире почти 14 лет и закрылся совсем недавно – в сентябре 2021 года. Однако, видимо, не транслировать свою жизнь по телевидению Кардашьян-Дженнер уже не могут. Тем более, что им всегда есть, чем поделиться с публикой. 

Так, Ким все еще находится в процессе развода с Канье Уэстом и закрутила роман с известным комиком Питом Дэвидсоном, который младше нее на 12 лет. Кайли Дженнер, недавно во второй раз ставшая мамой, еще во время беременности оказалась в центре скандала в связи с трагедией, которая случилось на концерт отца ее детей Трэвиса Скотта. Кендалл Дженнер стала лицом ювелирного бренда и у нее сейчас роман со звездой баскетбола Девином Букером. В октябре барабанщик рок-группы Blink-182 Трэвис Баркер сделал предложение руки и сердца Кортни Кардашьян, и теперь поклонники с нетерпением ждут их свадьбы. А Хлое Кардашьян никак не может наладить нормальные отношения с отцом своих детей и Тристаном Томпсоном, и в последний раз попытка пары воссоединиться вновь провалилась. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.11 / «Земля горит от ковида»

16.12 / Опасающегося за жизнь Зеленского охраняют более 70 человек

18.05 / Без контроля над космическими вооружениями, война в космическом пространстве между Китаем, Россией и США «неизбежна» и может привести к ядерному конфликту

01.03 / Ученые: Бактерии помогут лечить атопический дерматит

26.12 / “С Рождеством!” Оголившая бюст Дарина Эрвин оригинально поздравила подписчиков с праздником

15.02 / Цымбалюк-Романовская опубликовала обнаженное фото в стиле эпохи Возрождения

23.06 / За что зрители любят Светлану Крючкову: талант и судьба народной артистки РСФСР

23.06 / Под Москвой подростку оторвало руку при прыжке с тарзанки

11.03 / Мнение: Война Украины с Донбассом. Тик-Так-Новости

29.05 / Флаги раздора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика