Не удержались: семья Кардашьян-Дженнер выпустила тизер своего нового реалити-шоу

Семейство Кардашьян-Дженнер запускает новое реалити-шоу о своей жизни, которое будет называться The Kardashians. Сегодня в сети появился короткий тизер проекта. Старт шоу намечен на 14 апреля и будет выходить на стриминговом сервисе Hulu. В ролик появились сестры Ким, Хлоя и Кортни Кардашьян, Кендалл и Кайли Дженнер (которая на момент съемки еще была беременна) и их мать Крис.

Собственно мировую известность Кардашьян-Дженнер получили именно благодаря телевидению. Проект Keeping Up with the Kardashians (“Семейство Кардашьян”) шел в эфире почти 14 лет и закрылся совсем недавно – в сентябре 2021 года. Однако, видимо, не транслировать свою жизнь по телевидению Кардашьян-Дженнер уже не могут. Тем более, что им всегда есть, чем поделиться с публикой.

Так, Ким все еще находится в процессе развода с Канье Уэстом и закрутила роман с известным комиком Питом Дэвидсоном, который младше нее на 12 лет. Кайли Дженнер, недавно во второй раз ставшая мамой, еще во время беременности оказалась в центре скандала в связи с трагедией, которая случилось на концерт отца ее детей Трэвиса Скотта. Кендалл Дженнер стала лицом ювелирного бренда и у нее сейчас роман со звездой баскетбола Девином Букером. В октябре барабанщик рок-группы Blink-182 Трэвис Баркер сделал предложение руки и сердца Кортни Кардашьян, и теперь поклонники с нетерпением ждут их свадьбы. А Хлое Кардашьян никак не может наладить нормальные отношения с отцом своих детей и Тристаном Томпсоном, и в последний раз попытка пары воссоединиться вновь провалилась.