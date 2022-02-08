В Петербурге сохраняется нехватка мест для школьников и детсадовцев

Во многих районах Петербурга не хватает новых школ и детсадов. Губернатор Александр Беглов распорядился расширить два строящиеся учебных заведения и детсада в Красносельском и Невском районах. Однако это все равно не улучшит положение.

Телеграм-канал «Управление информации» сообщил о прошедшем в Смольном рабочем совещании, на котором Беглов подтвердил изменения параметров строящихся объектов.

«В целом по двум районам площадь школы будет увеличена до 1500 кв. метров, трех детских садов до 3550 кв. метров и детского сада-школы до 300 кв. метров», – заявил градоначальник.

Пока одобрено расширение только трех зданий. Тем временем в городе остается острый дефицит соцобъектов. На 2021 год было установлено, что не хватает 50 школ и 84 детсада. Больше всего это ощущается в новых районах, где строительство многоквартирных домов шло слишком быстро и без учета потребностей будущих жильцов.

Отметим, что на данный момент в учебных заведениях зафиксирована нехватка 26 тысяч мест и наблюдается повышенная нагрузка на детские дошкольные учреждения.