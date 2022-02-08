Mazda представит новый гибридный кроссовер Mazda CX-60 PHEV 8 марта 2022 года

Японский бренд Mazda намерен весной презентовать обновленный гибридный кроссовер, которому дали название Mazda CX-60 PHEV.

В свою очередь, запланированное мероприятие нацелено подчеркнуть заинтересованность бренда в серийном производстве гибридной техники. Официальная презентация нового гибридного кроссовера CX-60 PHEV состоится уже 8 марта. Вместе с тем первые продажи паркетника состоятся в Европе и США, где данные автомобили пользуются высоким спросом. В свою очередь, точные технические данные пока умалчиваются.

Известно, что гибридная силовая установка сможет суммарно выдать до 300 л.с. мощности. На данном этапе точная стоимость гибридного кроссовера CX-60 PHEV остается засекреченной до официальной презентации транспортного средства.