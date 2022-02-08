Скандалы: Золотая жила

Как мошенник из Tinder обманул девушек на $10 млн

На Netflix вышел документальный фильм «Аферист из Tinder», рассказывающий историю Саймона Леваева. Мошенник создал образ сына миллиардера, чтобы обманным путем заполучить миллионы долларов от девушек, которые влюблялись в него. Поздний воскресный вечер. Вы заходите в Tinder практически машинально, чтобы «посвайпать» (это значит смахнуть фотографию пользователя: «свайп» влево — отсутствие интереса к человеку, «свайп» вправо может привести к свиданию при наличии взаимного интереса) очередных парней или девушек в надежде найти идеального партнера.

Внезапно вы натыкаетесь на профиль человека, который, судя по фотографиям, много путешествует, тратит сотни тысяч долларов на одежду, любит дорогие машины, занимается продажей драгоценных камней и умеет получать удовольствие от жизни. Вы переходите к пользователю в Instagram, чтобы убедиться, что он действительно богат и успешен. Видите 103 000 подписчиков, сотни снимков и видео, демонстрирующих невероятно роскошную жизнь. Пожалуй, нужно «свайпнуть» вправо.

Допустим, внезапно с этим миллиардером из трущоб социальных сетей у вас завязался бурный роман. Ночи в пятизвездочных отелях, потрясающие ужины с шампанским, короткие путешествия на частном джете на море, вечеринки с моделями и влиятельными партнерами по бизнесу. Все это напоминает сюжет голливудского фильма, и сложно представить, что кто-то отказался пожить так хотя бы месяцок.

Все идет прекрасно, пока в один прекрасный день ваш новый знакомый не сталкивается с проблемами по работе. Срывается крупная сделка, начинается потасовка с деловыми партнерами, банк блокирует счета, служба безопасности запрещает делать переводы, потому что транзакции могут отследить. Вам ничего толком не объясняют, вы не понимаете ситуацию — ни суть сделки, ни причины конфликта, ни масштаб ущерба, при этом человека вы знаете всего лишь месяц. Он просит у вас одолжить ему 3-4 млн рублей.

Конечно, возникает много вопросов: неужели у богатого и влиятельного человека нет таких же успешных и состоятельных друзей, для которых пара миллионов рублей — это ужин в ресторане? Кто родители этого человека, возможно, они тоже богаты и могут ему помочь? Если это успешный и талантливый бизнесмен, который работает в сложной отрасли и часто имеет дело с рисками, то у него должны быть накопления и наличные деньги на черный день. Разумеется, вы хотите помочь человеку, но прежде нужно разобраться в ситуации и понять, что она действительно безвыходная. Все-таки вы знакомы всего лишь месяц, как-то новый возлюбленный или возлюбленная справлялся до вашего романа с кризисными ситуациями. Казалось бы, это логично: нельзя бросаться в омут с головой, слепо доверять партнеру, одалживать огромные суммы денег и ввязываться ради другого человека в займы и кредиты. Но фильм «Аферист из Tinder», который вышел на стриминговой платформе Netflix, доказывает, что бывают истории, которые ломают любую логику.

В 18 лет гражданин Израиля Шимон Иегуда Хают решил круто изменить свою жизнь. Он сменил имя на Саймона Леваева, чтобы выдавать себя за сына Льва Леваева — миллиардера из списка Forbes по кличке «алмазный король». Саймон публично заявлял, что он работает в международной компании LLD Diamonds, основанной Львом, и занимается покупкой драгоценных камней по всему миру.

Леваев создал аккаунты в социальных сетях — в первую очередь Instagram и Tinder, чтобы рассказывать о своей красивой и успешной жизни и знакомиться с девушками во время деловых поездок. В Instagram у него было больше 100 000 подписчиков, каждый день он выкладывал истории и посты о том, как путешествует на частном джете, покупает одежду, часы и машины, заключает сделки, ходит на вечеринки и живет в лучших отелях по всему миру. Аккаунт выглядел живым и правдоподобным. Саймон на протяжении долгого количества времени накручивал подписчиков и лайки, он систематически создавал образ, чтобы убедить весь мир в том, как роскошно он живет.

Леваев притворялся богатым сыном миллиардера, чтобы вымогать обманным путем деньги у девушек в Tinder. Практически со всеми женщинами он проворачивал одну и ту же схему. Саймон знакомился в Tinder. Практически сразу после первого обмена сообщениями он предлагал встретиться лично в дорогой гостинице. Они просто общались по душам, Саймон не предлагал заняться сексом и в принципе никак не давил на женщину. Около месяца Леваев очаровывал девушку подарками, поездками, дорогими отелями, разговорами, заботой и вниманием. Возлюбленная могла убедиться в том, что он действительно богат и что ведет роскошный образ жизни. Саймон старался быть максимально открытым, постоянно рассказывая о своих перемещениях, событиях в жизни, предоставлял геометки, фото и видео в качестве доказательств. Его главной задачей было заслужить доверие и убедить девушку в том, какой он крутой и успешный.

Примерно спустя месяц у Саймона всегда срывалась крупная сделка, после чего некие абстрактные «враги» нападали на его телохранителя Питера. Он получал легкие травмы, но Леваев истерично закидывал каждую новую девушку одними и теми же фото и видео, как они с Питером, пострадавшие, в крови, едут в больницу. Из-за этого конфликта с какими-то партнерами служба безопасности блокировала счета и карты Саймона, чтобы никто не мог отследить его местоположение. Леваев пускался в бега на частном самолете без доступа к деньгам. Чтобы как-то выжить, он просил возлюбленную одолжить ему несколько десятков тысяч долларов. Все-таки парень привык жить на широкую ногу и деловые конфликты не повод отказываться от гедонизма.

Узнав, что возлюбленный попал в беду, девушки (общее число жертв превышает 100 женщин, в фильме Netflix были показаны истории Сесиль Фьеллхой, Перниллы Сьохольм и Айлин Шарлотт) довольно быстро соглашались одолжить Саймону огромные суммы денег. Они брали быстрые заемы, открывали кредитные карты, закладывали квартиры, отдавали Леваеву все сбережения и обналичивали счета. Ни одна из девушек, ставших героинями фильма «Аферист из Tinder», не спросила Саймона, почему ему не может помочь семья или кто-то из бизнес-партнеров или влиятельных друзей. Они добровольно оплачивали его перелеты на частном самолете, проживание в пятизвездочном отеле, расходы на еду и одежду для Леваева и членов его команды. Если изначально Саймон просил одолжить около $20 000, буквально за неделю сумма вырастала до нескольких сотен тысяч долларов. Например, Сесиль Фьеллхой одолжила Леваеву в общей сложности $250 000. Айлин Шарлотт успела отдать мошеннику $140 000.

Когда у девушки появлялись вопросы о том, как и когда Саймон вернет деньги, он отправлял по почте фальшивый чек о переводе денег. Сумма, указанная в квитанции, всегда превышала расходы, которые женщина уже понесла. Так у девушки появлялась уверенность, что Леваев окупит финансовые потери и стресс. Пока транкзакция совершалась и деньги были в пути, Саймон успевал занять еще немного средств, чтобы покорить сердце следующей возлюбленной. Деньги каждой из девушек он тратил на последующее знакомство. Когда женщина понимала, что чек фальшивый, и начинала задавать много вопросов, Леваев угрожал.

Удивительно, что ни одна из обманутых женщин не проверила информацию о своем возлюбленном. Достаточно вбить в поисковик словосочетание Leviev diamonds или Leviev billionaire, чтобы убедиться в том, что у Льва Леваева никогда не было сына по имени Саймон. Всего у миллиардера Леваева четверо детей: Шалом, Цвия, Рути и Ашер. И скорее всего, если бы девушка хотя бы попыталась связаться со службой безопасности настоящего Леваева или с кем-то из его родственников, она довольно быстро выяснила бы, что Саймон не имеет отношения к этой семье. И, кстати, вопрос о том, куда смотрела служба безопасности Льва Леваева и компании LLD Diamonds, тоже остается открытым. Как человек годами жил под именем Саймона Леваева в лучших отелях, оплачивая счета фальшивыми картами или наличными, выставляя себя сыном миллиардера в публичном пространстве, трудно понять.

Когда фильм «Аферист из Tinder» вышел, представитель LLD Diamonds заявил, что компания никак не связана с Шимоном Хаютом. «Он мошенник, который использовал честное имя нашей компании, чтобы вымогать миллионы долларов у своих жертв. Также из-за его действия пострадала наша компания. Все, что он говорил об LLD Diamonds, является неправдой. Как только мы узнали об этой мошеннической схеме, мы написали заявление в полицию Израиля», — рассказал представитель.

Эта обманная схема в общей сложности принесла Леваеву более $10 млн. После того как Сесиль Фьеллхой, Пернилла Сьохольм и Айлин Шарлотт рассказали свою историю крупнейшей норвежской газете VG, Саймона арестовали и отправили в тюрьму всего лишь на пять месяцев за фальсификацию чеков и документов. Отсидев этот срок, Леваев вышел в роли финансового консультанта, который уже предлагает свои услуги клиентам по всему миру. Все жертвы Саймона по-прежнему самостоятельно выплачивают свои долги. Возможно, участие в съемках фильма Netflix принесло девушкам какие-то дивиденды, которые помогут покрыть расходы. Также Сесиль Фьеллхой, Пернилла Сьохольм и Айлин Шарлотт объявили в своих Instagram-аккаунтах о сборе средств на базе краудфандинговой площадки.

Тем временем Саймон Леваев в Instagram заявляет, что никогда не обманывал девушек и не вымогал деньги. В комментариях к постам Сесиль и Перниллы он пишет, что фильм Netflix — это фальсификация и происки его врагов. В социальных сетях Саймон обещает доказать, что это все неправда и что он является виновным только в подделке документов, за что уже понес наказание. В Instagram появилось несколько аккаунтов (оригинальный аккаунт, который фигурирует в фильме был заблокирован) Леваева, каждый из которых претендует на звание официального. Редакция Forbes Life попыталась связаться с Саймоном, чтобы взять у него интервью. Владельцы нескольких аккаунтов ответили на запрос Forbes Life и согласились поговорить. Один из Саймонов предложил созвониться за $10 000. Впоследствии все собеседники отказались от интервью, когда редакция потребовала организовать разговор по видеосвязи, чтобы удостовериться в том, что это реальный Саймон.

Софья Бронтвейн