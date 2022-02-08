 

ФАС отчиталась о проверке по сообщениям о завышении цен на ПЦР-тесты

08.02.2022, 17:29, Новости дня
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В нескольких регионах стоимость услуг по тестированию на коронавирус превышает средний норматив затрат для оплаты медпомощи в рамках ОМС, сообщила Федеральная антимонопольная служба.

«В ряде регионов размер платных услуг в государственных лабораториях превышает средний норматив финансовых затрат для оплаты медицинской помощи в рамках реализации базовой программы ОМС», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

ФАС рекомендует регионам провести анализ тарифов на тестирование и забор биоматериала в гослабораториях и обеспечить приведение цен в соответствие с нормативом с учетом региональных коэффициентов.

Ведомство также намерено создать методику для установления рекомендованных предельных цен на ПЦР-тестирование в частных лабораториях.

«Кроме того, в целях развития конкуренции ФАС РФ считает целесообразным обеспечить проведение мероприятий по расширению присутствия коммерческих лабораторий (в субъектах, в которых коммерческие лаборатории отсутствуют или представлены в единичном числе)», – добавили там.

В ходе проверки ФАС установило, что исследования проводятся в 1254 медицинских организациях, из которых 960 (77 %) являются государственными. В 23 регионах (27%) ПЦР-тестирование проводится только в государственных лабораториях.

Цена на стандартную услугу (24 часа, без выезда на дом) колеблется в зависимости от региона, она варьируется от 440 рублей (ЦФО, СКФО) до 3,4 тыс. рублей в (УФО). Фактическая среднестатистическая стоимость такого тестирования в стране составляет 1,3 тыс. рублей.

Ранее Генпрокуратура начала проверку медицинских лабораторий и аптек после сообщений прессы о резком подорожании тестов на коронавирус.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин поручал Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус.



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