 

Польша решила бесплатно помочь украинской армии

08.02.2022, 17:29, Новости дня
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Польское руководство решило безвозмездно передать украинской стороне новую партию военного оборудования.

Правительство Польши приняло соответствующее постановление, передает ТАСС со ссылкой на информационную службу польского руководства.

Ранее власти Киева обратились к Вашингтону с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD.

В пятницу глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия получила вооружения от США в рамках помощи.

В конце января администрация США подтвердила информацию о поставках на Украину военно-транспортных вертолетов Ми-17 российского производства.

До этого сообщалось, что Латвия, Литва и Эстония предоставят украинской стороне противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые комплексы Javelin. Поддержка усилит оборонные военные силы Украины после того, как США разрешило передачу оборудования американского производства третьим странам.



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