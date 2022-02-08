Малышева назвала симптомы ОРЗ, при которых нужно вызывать врача

Врач и телеведущая Елена Малышева опубликовала новый пост на своей странице в Instagram, под которым назвала симптомы ОРЗ, при возникновении которых следует немедленно обратиться за помощью к врачам.

Согласно ее словам, признаки ОРЗ нередко могут сообщать о заражении новым штаммом коронавирусной инфекции – омикроном. Он может протекать в легком состоянии и даже пройти всего за несколько дней, тогда инфекцию легко спутать с обычной простудой. Прибегнуть к помощи специалистов рекомендуется в том случае, если температура достигнет 38,5 градуса, а также будет держаться на протяжении трех дней. При этом, нужно обратить внимание, действуют ли должным образом жаропонижающие.

Кроме того, поводом посетить доктора станет возникновение отдышки. Малышева объяснила, что если человек не может подняться даже на второй этаж без перерывов и задыхается при этом, оставлять симптом без внимания не стоит. Она добавила, что данный признак заболевания может проявляться и в неожиданный момент, а не только в период физической активности.