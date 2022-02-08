 

Федосеевой-Шукшиной стало плохо после слов сына Алибасова о браке с ней

08.02.2022, 17:28, Разное
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Сын Бари Алибасова пояснил о подготовке его брака с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Дочь актрисы Ольга ответила на это, назвав его слова ложью, от которой ее матери стало плохо.
По словам Ольги Шукшиной, слова так потрясли артистку, что она не могла прийти в себя, и близкие всерьез стали волноваться за ее жизнь. Федосеева-Шукшина попросила у дочери, чтобы та помогла ей полностью абстрагироваться от различных издевательств и оскорблений из уст Алибасова-младшего.

Шукшина также отметила, что все сказанное о бракосочетании является ложью, которая даже не имеет аргументов и оснований. Сама актриса призналась, что данная ситуация стала причиной перенесенных проблем со здоровьем. Дочь переживала, что для нее наступил «последний день». Кроме того, дочь знаменитости считает заявление сына Алибасова простой «грязью», уничтожающей покой. У нее в голове не укладывается, с какой целью он продолжает распространять такую бессмыслицу. Федосеева-Шукшина не желает больше общаться с наследником продюсера.

Источник: teleprogramma.pro



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