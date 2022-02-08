Ипотека становится неподъемной, квартиры дорожают – какие есть альтернативы?

Свежая статья в «Эксперте» посвящена дорожающим жилью, ипотеке и тому, какую альтернативу все чаще выбирают заемщики.

Ипотека, привычный инструмент покупки квартиры, становится недоступнее. Банки все чаще отказывают в выдаче ипотечного кредита: еще в прошлом году количество отказов выросло до 40%.

Но проблема не только в отказах. К концу января ставки по ипотеке преодолели психологически важную отметку в 10%. Аналитики прогнозируют, что при сохранении ставки ЦБ ниже 10%, средняя ипотечная ставка к лету 2022 вырастет до 11,5-13% годовых.

Дорожают не только деньги для заемщика. Из-за подорожания материалов растет цена новостроек, а дополнительно подхлестывает цены постоянный рост спроса на жилье. В таких условиях квартиры торопятся купить и это еще сильнее подгоняет рост цен.

Покупатели ищут, чем заменить ипотеку. Как альтернативу для покупки квартиры все чаще выбирают кредит с обеспечением недвижимостью и используют имеющуюся квартиру как финансовый актив. Залоговый кредит дает заемщику до 75% рыночной стоимости залогового имущества на срок до 20 лет. С учетом того, что жилая недвижимость есть более чем у 54% населения, он может стать одним из ключевых инструментов для приобретения квартир.

Рассказывает Григорий Гусельников, председатель совета директоров «Норвик Банка», специализирующегося на залоговом кредитовании: «Наши клиенты часто используют залоговый кредит для покупки недвижимости – существующая квартира помогает купить новую. Когда ставки по ипотеке вырастают до 11-12% годовых, залоговый кредит, который у нас в банке можно оформить от 8,8%, становится заметно интереснее для заемщика».

Часто ипотеку не дает оформить первоначальный взнос – не все могут накопить в разумные сроки 15-20% стоимости квартиры. «Залоговый кредит многие выбирают потому, что он дает деньги на покупку без необходимости первоначального взноса. Сегодня это от миллиона и больше, которые надо копить год и больше. Но ждать могут не все – квартира сыну или дочери нужна уже сейчас, нужно срочно разъехаться, кто-то хочет инвестировать в недвижимость и так далее. Когда сумма накопится, будет и поздно, и невыгодно», – отмечает председатель совета директоров «Норвик Банка» Григорий Гусельников.

В числе плюсов залогового кредита эксперты называют доступность. Обеспечение кредита недвижимостью улучшает репутацию заемщика в глазах банка. Так что получить залоговый кредит проще, чем ипотеку. Поскольку залог выравнивает риски заемщика и кредитной организации, клиент платит только за себя, не доплачивая за риск неуплаты со стороны других клиентов банка. За счет этого обеспечиваются низкие проценты, которые теперь стали ощутимо выгоднее ипотеки.

«Если обычные финансовые инструменты становятся невыгодны или недоступны, люди неизбежно ищут альтернативное решение, – комментирует председатель совета директоров «Норвик Банка» Григорий Гусельников. – Данные показывают, что залоговый кредит набирает популярность как инструмент покупки недвижимости. И эта популярность будет расти по мере того, как будут дорожать деньги для заемщика с традиционными финансовыми инструментами».

С точки зрения заемщиков залоговый кредит выигрывает у ипотеки с точки зрения свободы обращения с деньгами и недвижимостью. Выдав ипотеку, банк решает, какую квартиру можно покупать, вплоть до конкретного района и застройщика. А средствами залогового кредита можно распоряжаться так, как нужно и выгодно самому заемщику. На купленной квартире нет обременений, ее можно сдавать внаем и так компенсировать ежемесячный платеж по кредиту.

Кроме того, специалисты по личным финансам отмечают и то, что залоговым кредитом гораздо легче все переиграть, если возникли проблемы с оплатой кредита. «Чистая» от ипотечных обременений квартира легко продается, чтобы досрочно закрыть кредит. А при дорожающей недвижимости можно еще и остаться с прибылью.