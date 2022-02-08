Молодые ученые получили награды от правительства Москвы

Премия вручается по 22 номинациям. Новые лауреаты занимались разработками в разных сферах, в том числе по борьбе с COVID-19.

Помимо прочего, наградой отмечено исследование в области анализа медицинских изображений с помощью искусственного интеллекта для выявления и оценки тяжести значимых заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции.

Популярность награды среди молодых ученых растет, отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она уточнила, что в этом году на конкурс поступило более тысячи заявок – это на 45% больше, чем несколько лет назад.

Ракова подчеркнула, что столица поддерживает развитие науки, помогает молодым ученым. Заммэра напомнила, что в городских школах развивается проект предпрофессионального образования с академическими классами, где ученики проводят проектно-исследовательскую деятельность.

Раскрыть свой потенциал молодые ученые могут в 46 технопарках Москвы. Там есть инфраструктура для разработки и внедрения инновационных решений, отметил глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

“Каждый более чем из 68 тысяч работников московских технопарков вносит вклад в развитие науки, технологий и нашей столицы в целом”, – сказал чиновник.

За последние десять лет премии получили 514 исследователей. По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в 2019 году размер награды увеличили до двух миллионов рублей.