Оперная дива Хибла Герзмава исполнит мировые шедевры в сопровождении симфонического оркестра

Блистательная оперная дива, «золотое сопрано России», обладательница уникального голоса и феноменального драматического таланта Хибла Герзмава впервые выступит в Концертном зале Барвиха Luxury Village. Народная артистка России представит ценителям классической музыки изысканную программу, состоящую из мировых шедевров. Концерт пройдет в сопровождении Оркестра Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, за дирижерским пультом — народный артист России Феликс Коробов.

Хибла Герзмава — настоящая примадонна оперной сцены. Яркая и стильная певица, она одинаково убедительно звучит как в классических ариях, так и в джазовых импровизациях и старинных романсах. Признанная оперная звезда поражает слушателей не только образцовой техникой и неповторимым тембром, ее отличает выдающаяся актерская игра и продуманность каждого образа. Хибла – одна из самых востребованных российских певиц в мире и выдающаяся исполнительница репертуара бельканто. Её имя на афише — гарантия аншлага в любой стране. Еще в юности Хибла дала себе слово выступать только в первоклассных театрах и только в главных ролях, и после уже не отступала от своего решения. Ей аплодируют в лондонском Ковент-Гардене, в Метрополитен-опере в Нью-Йорке, Венской Государственной опере, в Ла Скала и других театрах, её превозносят поклонники во всем мире, она блистает в сложнейших оперных партиях и увенчана самыми почетными наградами, среди которых единственное в истории Гран-при Международного конкурса имени П.И. Чайковского.

Организатор концерта — международное концертное агентство Moscow Nights. Более 10 лет агентство организует концерты ведущих российских и зарубежных исполнителей, дирижеров и коллективов в крупнейших концертных залах, на фестивалях и частных мероприятиях в России, Великобритании, Италии, Франции, Латвии и других странах. В 2018 году компания принимала участие в организации концерта к открытию Чемпионата мира по футболу на Красной площади с участием звезд мировой оперы. В 2019-2021 агентство, помимо «живых» концертов, реализовало несколько крупных онлайн-проектов. Агентство регулярно проводит успешные мероприятия в Барвиха Luxury Village, среди них – сольные концерты Максима Галкина, группы A’STUDIO и МОТа.

Билеты доступны на сайте организатора: https://mn-live.com/hibla-gerzmava-barviha/

Возрастное ограничение: 6+