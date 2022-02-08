 

Оперная дива Хибла Герзмава исполнит мировые шедевры в сопровождении симфонического оркестра

08.02.2022, 17:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Блистательная оперная дива, «золотое сопрано России», обладательница уникального голоса и феноменального драматического таланта Хибла Герзмава впервые выступит в Концертном зале Барвиха Luxury Village. Народная артистка России представит ценителям классической музыки изысканную программу, состоящую из мировых шедевров. Концерт пройдет в сопровождении Оркестра Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, за дирижерским пультом — народный артист России Феликс Коробов.

Хибла Герзмава — настоящая примадонна оперной сцены. Яркая и стильная певица, она одинаково убедительно звучит как в классических ариях, так и в джазовых импровизациях и старинных романсах. Признанная оперная звезда поражает слушателей не только образцовой техникой и неповторимым тембром, ее отличает выдающаяся актерская игра и продуманность каждого образа. Хибла – одна из самых востребованных российских певиц в мире и выдающаяся исполнительница репертуара бельканто. Её имя на афише — гарантия аншлага в любой стране. Еще в юности Хибла дала себе слово выступать только в первоклассных театрах и только в главных ролях, и после уже не отступала от своего решения. Ей аплодируют в лондонском Ковент-Гардене, в Метрополитен-опере в Нью-Йорке, Венской Государственной опере, в Ла Скала и других театрах, её превозносят поклонники во всем мире, она блистает в сложнейших оперных партиях и увенчана самыми почетными наградами, среди которых единственное в истории Гран-при Международного конкурса имени П.И. Чайковского.

Организатор концерта — международное концертное агентство Moscow Nights. Более 10 лет агентство организует концерты ведущих российских и зарубежных исполнителей, дирижеров и коллективов в крупнейших концертных залах, на фестивалях и частных мероприятиях в России, Великобритании, Италии, Франции, Латвии и других странах. В 2018 году компания принимала участие в организации концерта к открытию Чемпионата мира по футболу на Красной площади с участием звезд мировой оперы. В 2019-2021 агентство, помимо «живых» концертов, реализовало несколько крупных онлайн-проектов. Агентство регулярно проводит успешные мероприятия в Барвиха Luxury Village, среди них – сольные концерты Максима Галкина, группы A’STUDIO и МОТа. 

Билеты доступны на сайте организатора: https://mn-live.com/hibla-gerzmava-barviha/ 

Возрастное ограничение: 6+



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Володин: Закон об индексации пенсий могут принять сразу в двух чтениях

20.05 / Котелок заперли в подвале на десятки лет после того, как он убил трех человек

09.09 / Матильда Шнурова, Алена Долецкая, Екатерина Андреева и другие на открытии выставки в Эрмитаже

25.08 / Мнение: “Какая боль”

12.03 / Марк Горонок обманул друзей о гибели жены и дочери ради денег на спиртное

28.10 / Мнение: «Он у нас не очень общительный, но поговорить любит!»

07.02 / Анна Калашникова рассказала о сексе в ресторане и вертолете

01.05 / Ученые доказали связь между пребыванием на холоде и обильным ростом волос

25.06 / Мнение: Столкновение с птицей

16.12 / В Петербурге запретили к показу фильм «Усатый нянь»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика