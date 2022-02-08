“Оскар-2022”: Николь Кидман, Хавьер Бардем, Кристен Стюарт и другие номинанты на премию
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Несколько минут назад стали известны номинанты 94-й премии Американской академии кинематографических искусств и наук. Чести озвучивать имена актеров и названия фильмов, которые претендуют на главную кинопремию мира, удостоились Лесли Джордан и Трейси Эллис Росс.
По количеству номинаций (11) лидирует драма “Власть пса” австралийки Джейн Кэмпион, которая стала первой в истории женщиной, номинированной на “Оскар” за лучшую режиссерскую работу. За статуэтки поборются супруги Джесси Племонс и Кирстен Данст, которые снялись в этом фильме, – оба претендуют на победу в номинациях “Лучшая роль второго плана”. На втором месте “Дюна” Дени Вильнёва, которая может получить 10 наград.
Церемония вручения состоится в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе 27 марта.
Лучший фильм:
- “Белфаст”
- “КОДА: Ребенок глухих родителей”
- “Не смотрите наверх”
- “Сядь за руль моей машины”
- “Дюна”
- “Король Ричард”
- “Лакричная пицца”
- “Аллея кошмаров”
- “Власть пса”
- “Вестсайдская история”
Лучшая мужская роль:
- Хавьер Бардем (“Быть Рикардо”)
- Бенедикт Камбербетч (“Власть пса”)
- Эндрю Гарфилд (“Тик-так, бум!”)
- Уилл Смит (“Король Ричард”)
- Дензел Вашингтон (“Трагедия Макбета”)
Лучшая женская роль:
- Джессика Честейн (“Глаза Тэмми Фей”)
- Оливия Колман (“Потерянная дочь”)
- Пенелопа Крус (“Параллельные матери”)
- Николь Кидман (“Быть Рикардо”)
- Кристен Стюарт (“Спенсер”)
“Спенсер”
Лучшая мужская роль второго плана:
- Киран Хайндс (“Белфаст”)
- Трой Котсар (“КОДА”)
- Джесси Племонс (“Власть пса”)
- Дж. К. Симмонс (“Быть Рикардо”)
- Коди Смит-Макфи (“Власть пса”)
Лучшая женская роль второго плана:
- Джесси Бакли (“Потерянная дочь”)
- Катрина Балф (“Белфаст”)
- Кирстен Данст (“Власть пса”)
- Ариана ДеБоз (“Вестсайдская история”)
- Онжаню Эллис (“Король Ричард”)
Лучший режиссер:
- Кеннет Брана (“Белфаст”)
- Рюсуке Хамагути (“Сядь за руль моей машины”)
- Пол Томас Андерсон (“Лакричная пицца”)
- Джейн Кэмпион (“Власть пса”)
- Стивен Спилберг (“Вестсайдская история”)
Лучший саундтрек:
- “Не смотри наверх”
- “Дюна”
- “Энканто”
- “Параллельные матери”
- “Власть пса”
“Власть пса”
Лучший адаптированный сценарий:
- “КОДА: Ребенок глухих родителей”
- “Сядь за руль моей машины”
- “Дюна”
- “Потерянная дочь”
- “Власть пса”
Лучший оригинальный сценарий:
- “Белфаст”
- “Не смотрите наверх”
- “Король Ричард”
- “Лакричная пицца”
- “Худший человек на свете”
Лучшие костюмы:
- “Аллея кошмаров”
- “Дюна”
- “Круэлла”
- “Сирано”
- “Вестсайдская история”
Лучший грим:
- “Дом Gucci”
- “Дюна”
- “Круэлла”
- “Поездка в Америку 2”
- “Глаза Тэмми Фэй”
“Дюна”
Лучший монтаж:
- “Белфаст”
- “Дюна”
- “Король Ричард”
- “Не смотри наверх”
- “Тик-так, бум!”
Лучший анимационный фильм:
- “Энканто”
- Flee
- “Лука”
- “Митчеллы против машин”
- “Райя и последний дракон”
Лучшие визуальные эффекты:
- “Дюна”
- “Главный герой”
- “Нет времени умирать”
- “Шан-Чи и Легенда десяти колец”
- “Человек-паук: Нет пути домой”
Лучшая операторская работа:
- “Дюна”
- “Аллея кошмаров”
- “Власть пса”
- “Трагедия Макбета”
- “Вестсайдская история”
Лучший международный фильм:
- “Худший человек на свете”
- Flee
- “Сядь за руль моей машины”
- “Рука бога”
- “Лунана: Як в классной комнате”
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