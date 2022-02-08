 

“Оскар-2022”: Николь Кидман, Хавьер Бардем, Кристен Стюарт и другие номинанты на премию

08.02.2022, 17:16, Разное
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Несколько минут назад стали известны номинанты 94-й премии Американской академии кинематографических искусств и наук. Чести озвучивать имена актеров и названия фильмов, которые претендуют на главную кинопремию мира, удостоились Лесли Джордан и Трейси Эллис Росс. 

По количеству номинаций (11) лидирует драма “Власть пса” австралийки Джейн Кэмпион, которая стала первой в истории женщиной, номинированной на “Оскар” за лучшую режиссерскую работу. За статуэтки поборются супруги Джесси Племонс и Кирстен Данст, которые снялись в этом фильме, – оба претендуют на победу в номинациях “Лучшая роль второго плана”. На втором месте “Дюна” Дени Вильнёва, которая может получить 10 наград.

Церемония вручения состоится в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе 27 марта.

Лучший фильм:

  • “Белфаст”
  • “КОДА: Ребенок глухих родителей”
  • “Не смотрите наверх”
  • “Сядь за руль моей машины”
  • “Дюна”
  • “Король Ричард”
  • “Лакричная пицца”
  • “Аллея кошмаров”
  • “Власть пса”
  • “Вестсайдская история”

Лучшая мужская роль:

  • Хавьер Бардем (“Быть Рикардо”)
  • Бенедикт Камбербетч (“Власть пса”)
  • Эндрю Гарфилд (“Тик-так, бум!”)
  • Уилл Смит (“Король Ричард”)
  • Дензел Вашингтон (“Трагедия Макбета”)

Лучшая женская роль:

  • Джессика Честейн (“Глаза Тэмми Фей”)
  • Оливия Колман (“Потерянная дочь”)
  • Пенелопа Крус (“Параллельные матери”)
  • Николь Кидман (“Быть Рикардо”)
  • Кристен Стюарт (“Спенсер”)

“Спенсер”

Лучшая мужская роль второго плана:

  • Киран Хайндс (“Белфаст”)
  • Трой Котсар (“КОДА”)
  • Джесси Племонс (“Власть пса”)
  • Дж. К. Симмонс (“Быть Рикардо”)
  • Коди Смит-Макфи (“Власть пса”)

Лучшая женская роль второго плана:

  • Джесси Бакли (“Потерянная дочь”)
  • Катрина Балф (“Белфаст”)
  • Кирстен Данст (“Власть пса”)
  • Ариана ДеБоз (“Вестсайдская история”)
  • Онжаню Эллис (“Король Ричард”)

Лучший режиссер:

  • Кеннет Брана (“Белфаст”)
  • Рюсуке Хамагути (“Сядь за руль моей машины”)
  • Пол Томас Андерсон (“Лакричная пицца”)
  • Джейн Кэмпион (“Власть пса”)
  • Стивен Спилберг (“Вестсайдская история”)

Лучший саундтрек:

  • “Не смотри наверх”
  • “Дюна”
  • “Энканто”
  • “Параллельные матери”
  • “Власть пса”

“Власть пса”

Лучший адаптированный сценарий:

  • “КОДА: Ребенок глухих родителей”
  • “Сядь за руль моей машины”
  • “Дюна”
  • “Потерянная дочь”
  • “Власть пса”

Лучший оригинальный сценарий:

  • “Белфаст”
  • “Не смотрите наверх”
  • “Король Ричард”
  • “Лакричная пицца”
  • “Худший человек на свете”

Лучшие костюмы:

  • “Аллея кошмаров”
  • “Дюна”
  • “Круэлла”
  • “Сирано”
  • “Вестсайдская история”

Лучший грим:

  • “Дом Gucci”
  • “Дюна”
  • “Круэлла”
  • “Поездка в Америку 2”
  • “Глаза Тэмми Фэй”

“Дюна”

Лучший монтаж:

  • “Белфаст”
  • “Дюна”
  • “Король Ричард”
  • “Не смотри наверх”
  • “Тик-так, бум!”

Лучший анимационный фильм:

  • “Энканто”
  • Flee
  • “Лука”
  • “Митчеллы против машин”
  • “Райя и последний дракон”

Лучшие визуальные эффекты:

  • “Дюна”
  • “Главный герой”
  • “Нет времени умирать”
  • “Шан-Чи и Легенда десяти колец”
  • “Человек-паук: Нет пути домой”

Лучшая операторская работа:

  • “Дюна”
  • “Аллея кошмаров”
  • “Власть пса”
  • “Трагедия Макбета”
  • “Вестсайдская история”

Лучший международный фильм:

  • “Худший человек на свете”
  • Flee
  • “Сядь за руль моей машины”
  • “Рука бога”
  • “Лунана: Як в классной комнате”


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