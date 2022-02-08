“Оскар-2022”: Николь Кидман, Хавьер Бардем, Кристен Стюарт и другие номинанты на премию

Несколько минут назад стали известны номинанты 94-й премии Американской академии кинематографических искусств и наук. Чести озвучивать имена актеров и названия фильмов, которые претендуют на главную кинопремию мира, удостоились Лесли Джордан и Трейси Эллис Росс.

По количеству номинаций (11) лидирует драма “Власть пса” австралийки Джейн Кэмпион, которая стала первой в истории женщиной, номинированной на “Оскар” за лучшую режиссерскую работу. За статуэтки поборются супруги Джесси Племонс и Кирстен Данст, которые снялись в этом фильме, – оба претендуют на победу в номинациях “Лучшая роль второго плана”. На втором месте “Дюна” Дени Вильнёва, которая может получить 10 наград.

Церемония вручения состоится в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе 27 марта.

Лучший фильм:

“Белфаст”

“КОДА: Ребенок глухих родителей”

“Не смотрите наверх”

“Сядь за руль моей машины”

“Дюна”

“Король Ричард”

“Лакричная пицца”

“Аллея кошмаров”

“Власть пса”

“Вестсайдская история”

Лучшая мужская роль:

Хавьер Бардем (“Быть Рикардо”)

Бенедикт Камбербетч (“Власть пса”)

Эндрю Гарфилд (“Тик-так, бум!”)

Уилл Смит (“Король Ричард”)

Дензел Вашингтон (“Трагедия Макбета”)

Лучшая женская роль:

Джессика Честейн (“Глаза Тэмми Фей”)

Оливия Колман (“Потерянная дочь”)

Пенелопа Крус (“Параллельные матери”)

Николь Кидман (“Быть Рикардо”)

Кристен Стюарт (“Спенсер”)

“Спенсер”

Лучшая мужская роль второго плана:

Киран Хайндс (“Белфаст”)

Трой Котсар (“КОДА”)

Джесси Племонс (“Власть пса”)

Дж. К. Симмонс (“Быть Рикардо”)

Коди Смит-Макфи (“Власть пса”)

Лучшая женская роль второго плана:

Джесси Бакли (“Потерянная дочь”)

Катрина Балф (“Белфаст”)

Кирстен Данст (“Власть пса”)

Ариана ДеБоз (“Вестсайдская история”)

Онжаню Эллис (“Король Ричард”)

Лучший режиссер:

Кеннет Брана (“Белфаст”)

Рюсуке Хамагути (“Сядь за руль моей машины”)

Пол Томас Андерсон (“Лакричная пицца”)

Джейн Кэмпион (“Власть пса”)

Стивен Спилберг (“Вестсайдская история”)

Лучший саундтрек:

“Не смотри наверх”

“Дюна”

“Энканто”

“Параллельные матери”

“Власть пса”

“Власть пса”

Лучший адаптированный сценарий:

“КОДА: Ребенок глухих родителей”

“Сядь за руль моей машины”

“Дюна”

“Потерянная дочь”

“Власть пса”

Лучший оригинальный сценарий:

“Белфаст”

“Не смотрите наверх”

“Король Ричард”

“Лакричная пицца”

“Худший человек на свете”

Лучшие костюмы:

“Аллея кошмаров”

“Дюна”

“Круэлла”

“Сирано”

“Вестсайдская история”

Лучший грим:

“Дом Gucci”

“Дюна”

“Круэлла”

“Поездка в Америку 2”

“Глаза Тэмми Фэй”

“Дюна”

Лучший монтаж:

“Белфаст”

“Дюна”

“Король Ричард”

“Не смотри наверх”

“Тик-так, бум!”

Лучший анимационный фильм:

“Энканто”

Flee

“Лука”

“Митчеллы против машин”

“Райя и последний дракон”

Лучшие визуальные эффекты:

“Дюна”

“Главный герой”

“Нет времени умирать”

“Шан-Чи и Легенда десяти колец”

“Человек-паук: Нет пути домой”

Лучшая операторская работа:

“Дюна”

“Аллея кошмаров”

“Власть пса”

“Трагедия Макбета”

“Вестсайдская история”

Лучший международный фильм: