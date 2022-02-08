 

Госуслуги запустили сервис извинения перед чиновниками

08.02.2022, 17:11, Разное
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Федеральный портал Госуслуги запустил сервис, где граждане страны с 14 лет могут совершить извинительное покаяние в направлении любых государственных и муниципальных служащих. В тестовом режиме сервис работает в настоящий момент только в одном регионе страны, запуск в других регионах ожидается по завершению процедуры тестирования и оценки количество извинившихся граждан.

Граждане могут отправлять свои извинения в любое удобное время через любое доступное устройство, в том числе по телефону. Для того, чтобы воспользоваться сервисом необходимо перейти на портал Госуслуги, переключить регион портала на Чеченскую республику.

Далее необходимо авторизоваться под своей учетной записью, выбрать нижний пункт меню «Задать вопрос» – вкладку «Чат», написать текст извинения и приложить видео процесса и нажать кнопку «Отправить». Видео должно быть не менее одной минуты, обязательно содержать лицо гражданина в кадре (другие части тела нельзя). В начале извинения гражданин должен представиться, назвать свои фамилию, имя и отчество, регион и населённый пункт проживания, профессию и возраст, далее сопроводить извинение обращением к чиновнику, перед которым гражданин извиняется (например: Уважаемый Рамзан Ахматович! Примите мои искренние и глубочайшие извинения…) и далее всецело изложить текст покаяния и выразить глубочайшее раскаяние и отправить на модерацию. 

Раскаянию будет присвоен порядковый номер и в течение 24 часов опытными психологами будет проведен анализ обращения гражданина. Если покаяние принято, вы получите отпущение грехов (фраза: обращение закрыто). Если извинение не примут, его необходимо повторить в более искренней форме, но не чаще 1 раза в день.

Граждане, своевременно не совершившие отправку извинения, будут внесены в список подозрительных и неблагонадежных граждан. В настоящий момент параллельно готовится аналогичный сервис в регионе Москва. Граждане смогут также отправить извинительное обращение непосредственно в мэрию. Каждый москвич, подготовивших покаяние заранее получит подарок на портале «Активный гражданин» в виде бордюрного камня, который будет выслан по почте на адрес регистрации гражданина.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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