 

Марка Volvo представила в Европе обновленный кроссовер XC40

08.02.2022, 17:07, Новости дня
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Представители шведской марки Volvo официально презентовали обновленный компактный кроссовер под названием Volvo XC40.

Приобрести автомобиль изначально станет возможным исключительно на европейском рынке. Вместе с тем производитель существенно потрудился над выходом более привлекательного автомобиля, отличающегося внешним видом. Рестайлинговый кроссовер XC40 обладает усовершенствованной головной оптикой.

В продажу запустят одновременно несколько комплектаций транспортного средства. В начальном исполнении под капотом установлен 1,5-литровый агрегат на 129 л.с. мощности. Паркетник приводится в движение восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и имеет передний привод. Мощной агрегата составит от 163 л.с.



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