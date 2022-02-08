Марка Volvo представила в Европе обновленный кроссовер XC40

Представители шведской марки Volvo официально презентовали обновленный компактный кроссовер под названием Volvo XC40.

Приобрести автомобиль изначально станет возможным исключительно на европейском рынке. Вместе с тем производитель существенно потрудился над выходом более привлекательного автомобиля, отличающегося внешним видом. Рестайлинговый кроссовер XC40 обладает усовершенствованной головной оптикой.

В продажу запустят одновременно несколько комплектаций транспортного средства. В начальном исполнении под капотом установлен 1,5-литровый агрегат на 129 л.с. мощности. Паркетник приводится в движение восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и имеет передний привод. Мощной агрегата составит от 163 л.с.