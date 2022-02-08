В РФ стартовали продажи нового телевизора Xiaomi Mi TV P1

Целая линейка новых телевизоров Xiaomi Mi TV P1 вышла на рынок РФ. Характерной особенностью устройств стали очень узкие, почти незаметные рамки вокруг панели.

Производитель представил в РФ приемники с тремя размерами экранов – на 32, 43 и 55 дюймов по диагонали. Кроме того, производитель начал продавать телевизоры той же самой серии с экранами на 50 дюймов. Последние оценивают в 39 тыс. 990 рублей.

Разработчик обещает покупателям отображение более одного миллиарда оттенков. Кроме пульта дистанционного управления предусмотрена возможность командовать голосом. Процессор MediaTek 9611 обеспечивает 2 Гб оперативной памяти. А объем внутреннего накопителя в новинке составляет 16 Гб. Дополняют «композицию» два динамика по 10 Вт.