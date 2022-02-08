 

В РФ стартовали продажи нового телевизора Xiaomi Mi TV P1

08.02.2022, 17:07, Новости дня
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Целая линейка новых телевизоров Xiaomi Mi TV P1 вышла на рынок РФ. Характерной особенностью устройств стали очень узкие, почти незаметные рамки вокруг панели.

Производитель представил в РФ приемники с тремя размерами экранов – на 32, 43 и 55 дюймов по диагонали. Кроме того, производитель начал продавать телевизоры той же самой серии с экранами на 50 дюймов. Последние оценивают в 39 тыс. 990 рублей.

Разработчик обещает покупателям отображение более одного миллиарда оттенков. Кроме пульта дистанционного управления предусмотрена возможность командовать голосом. Процессор MediaTek 9611 обеспечивает 2 Гб оперативной памяти. А объем внутреннего накопителя в новинке составляет 16 Гб. Дополняют «композицию» два динамика по 10 Вт.



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