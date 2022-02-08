Травматолог дал совет по безопасному передвижению при гололедице

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Москве ожидается оттепель, следствием которой будет гололедица. Травматолог Сергей Савченко рассказал о том, как избежать травм во время нахождения в такую погоду на улице.

Савченко отметил, что «самая распространенная травма в зимний период – перелом лучевой кости». Происходит это так: «человек поскальзывается, при падении опирается на руку – косточка ломается», передает «Вечерняя Москва».

На втором месте по «популярности» – перелом лодыжки и голеностопного сустава: «Важно понимать, что при падении чаще всего страдают верхние конечности или же копчик».

По словам Савченко, подобные травмы характерны для возрастной группы старше 35-40 лет. В особой зоне риска находятся и пожилые люди – им врач рекомендует брать с собой трость с металлическим наконечником, чтобы иметь дополнительную опору.

Травматолог посоветовал всем пешеходам, выходящим на улицу в гололедицу, надевать обувь, которая не скользит, или же использовать ледоступы, которые легко крепятся почти к любому виду обуви.

«Основная профилактика зимних травм – чистка улиц, тротуаров, посыпание их песком, чтобы не было скольжения. Но если все же человек осознает момент падения, лучше падать с прижатыми к телу руками, сгруппировавшись. Но даже в этом случае есть риск сломать плечевую кость», – заключил врач.