 

ДТЭК планирует нарастить в 2022 году добычу угля до 17,5 млн т – гендиректор “ДТЭК Энерго”

08.02.2022, 16:48, Новости дня
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“Несмотря на временный вынужденный импорт угля, вызванный дополнительной нагрузкой на наши ТЭС, собственная добыча для нас является приоритетом. Если в январе мы импортировали 315 тыс. т топлива, то за этот же период наши горняки подняли на-гора более 1,5 млн т собственного угля. Всего же в этом году планируем нарастить объемы добычи до 17,5 млн т. Так что наши горняки делают все возможное, чтобы в домах украинцев было тепло, светло и уютно!” – цитирует пресс-служба генерального директора “ДТЭК Энерго” Ильдар Салеева.

В 2021 году на шахтах ДТЭК Энерго добыли более 16,8 млн т угля марки “Г” и ввели в работу 31 новую лаву. На ТЭС “ДТЭК Энерго” за прошлый год использовали 14,5 млн т топлива, из которого около 84% – уголь собственной добычи, отметили в компании.

Контекст:

В январе на всех украинских шахтах добыли более 2,5 млн т угля. Государственные шахты сократили добычу до 330 тыс. т, это почти на 6% меньше предусмотренного плана, такие данные опубликовало на своем сайте Министерство энергетики.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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