 

Мощные вариации Lexus F получат гибридные моторы

08.02.2022, 16:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сегодня появились данные о скором выполнении компанией Lexus  выпуска улучшенных спортивных моделей Lexus F, которые получат гибридную силовую установку.

Пока производитель тщательно скрывает любые подробности о готовящейся новинке, однако эксперты полагают, что новые планы по электрификации позволят существенно улучшить показатели данного бренда. Вместе с тем автомобили Lexus в дальнейшем станут более экологичными, чего планируют начать достигать за счет применения электрических силовых установок.

В компании пока не намерены раскрывать точные сроки новых гибридных моделей Lexus F, тогда как их появление на рынке можно ожидать уже до конца нынешнего года. Сведения о стоимости транспортных средств пока отсутствуют.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12 / “В семье не было принято говорить о женитьбе”. Соседов рассказал, как его мать отреагировала, что он гей

09.02 / Инфляция в январе выросла до 1,3% – Госстат Украины

15.10 / Корабли РФ и Китая отработали борьбу с минами в Японском море

09.08 / Почти половина украинцев разочарованы действующей властью – опрос

17.10 / Президент Эстонии требует уволить главу МВД из-за высказываний о гомосексуалах

23.10 / Экс-советник британского правительства осудил Лондон за «наивность» в отношении Москвы и Пекина

15.02 / Главой Всемирной торговой организации впервые стала женщина

12.02 / Космический корабль «Прогресс МС-15» упал в воды Тихого океана

14.11 / Объявлены дата и место похорон Джигарханяна

16.12 / Германия сворачивает торговлю на карантин – немцы встали в очереди, продавцы считают убытки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика