Мощные вариации Lexus F получат гибридные моторы

Сегодня появились данные о скором выполнении компанией Lexus выпуска улучшенных спортивных моделей Lexus F, которые получат гибридную силовую установку.

Пока производитель тщательно скрывает любые подробности о готовящейся новинке, однако эксперты полагают, что новые планы по электрификации позволят существенно улучшить показатели данного бренда. Вместе с тем автомобили Lexus в дальнейшем станут более экологичными, чего планируют начать достигать за счет применения электрических силовых установок.

В компании пока не намерены раскрывать точные сроки новых гибридных моделей Lexus F, тогда как их появление на рынке можно ожидать уже до конца нынешнего года. Сведения о стоимости транспортных средств пока отсутствуют.