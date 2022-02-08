Повесьте любимое платье на видное место: действенные способы мотивировать себя на похудение

Сбросить пару лишних килограммов мечтает каждая женщина, даже если этих килограммов у нее нет. Но мечтать и решить – это одно, и совсем другое – действительно начать действовать. И в этом случае для многих единственной поддержкой становится мотивация. Вот самые действенные способы поддержать себя психологически.

Делайте ставки

Если вам трудно поддерживать новое начинание, зайдите со стороны азарта. Например, поспорьте с другом, что за определенное количество времени сможете скинуть определенное количество килограммов. На кон поставьте дорогую вашему сердцу вещь, то, чем вы давно и страстно хотите обладать. Обязательно распечатайте несколько фотографий этой вещи или атмосферных, тематических картинок, и повесьте на видном месте. Упражнение будет держать вас в тонусе.

Любимая одежда

У каждой женщины есть любимое платье. Если сейчас оно вам не по размеру, и ситуация режет ножом по сердцу, начинайте худеть. Достаньте платье из шкафа и повесьте на видное место, желательно напротив кровати. Раз в неделю примеряйте платье и запоминайте те вдохновляющие ощущения, которые дарит вам каждый отвоеванный у жира сантиметр вашего прекрасного тела.

Подумайте о личной жизни

Наш мир так устроен, что привлекает в первую очередь красота. Если у вас есть лишний вес, и вас раздражает собственное отражение в зеркале, то и проецировать вы будете только негативные эмоции, которые люди, к сожалению, чувствуют на подсознательном уровне. К тому же обретение второй половинки само по себе является сильнейшей мотивацией, так что не ленитесь и будьте счастливы.

Представьте себя худой

Развивайте фантазию. Каждый день, утром и вечером, вставайте перед зеркалом в полный рост и представляйте себя стройной, с подтянутым телом, упругими ягодицами и плоским животом. Поначалу будет трудно принять себя в зеркале такой, как есть, но в том и состоит сила подсознания, что мысль, повторяемая регулярно, перепрограммирует мозг на конструктивное состояние.

Расставьте приоритеты

Следующий шаг к похудению – правильно расставленные приоритеты. Если вы сидите за обеденным столом перед ароматными блюдами, то остановитесь на минуту и задайте себе вопрос: на что бы вы прямо сейчас заменили бы десерт или дополнительную порцию второго блюда? Отвечайте честно. Если ничто не приносит вам большего удовольствия, чем еда и напитки, тогда мечтать о тройной фигуре не стоит. Это две крайности, которые никогда не пересекутся.

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Правильно выбирайте окружение

Нас делает окружение, это давно доказанный факт. Конкурентная среда мотивирует нас куда сильнее, чем десятки слов поддержки. В спортзале общайтесь с людьми, которые уже достигли результатов, на работе старайтесь обедать с коллегами, которые проповедуют принципы правильного питания. Если стройных людей в вашем окружении не хватает, включайте каналы мод или перелистывайте глянцевые журналы, пусть яркие картинки отпечатываются в памяти.

Светские выходы

Если вы закоренелый домосед и крайне редко выходите даже в кино, срочно меняйте свой образ жизни. Выход в свет является отличной полезной привычкой, которая заставляет держать себя в тонусе. Так уж мы устроены, что всегда сравниваем себя с другими и стараемся подтягивать себя к идеалу. А выход в свет, где можно посмотреть на большое количество людей и отметить для себя цели, станет хорошей мотивацией.

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Заведите календарь

Обязательно заведите календарь. Купите новый, специально для ведения диеты, и отметьте день окончания диеты. Путем несложных расчетов определите количество веса, который вы должны терять ежедневно, чтобы уложиться к намеченному сроку.

Купите весы

Ни одна диета не может соблюдаться “на глаз”. Контроль – это точные цифры, поэтому купите напольные весы и взвешивайтесь два раза в день, а в конце недели подводите промежуточные результаты. Но помните, что в каждой диете могут быть так называемые дни затишья, когда вес уходить не будет. Это нормально. Организму нужно время перестройки на новый режим работы.

Оценивайте свою фигуру

Если вы начали заниматься спортом и активно перешли на правильное питание, то и результаты не заставят себя долго ждать. Конечно, изменения произойдут не за один месяц, но наблюдать за ними можно с самого первого дня. Раз в неделю раздевайтесь донага и рассматривайте свое тело в зеркале, с удовольствием отмечая расправляющиеся складки и тающие жировые подушки. Да и мышечная масса будет проявляться красивыми рельефами.