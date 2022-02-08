 

Скандалы: Credit Suisse начал сомневаться в клиентах из Москвы

08.02.2022, 16:18, Разное
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У российских олигархов обнаружили дефолты по кредитам на яхты и бизнес-джеты

Ряд состоятельных россиян не смогли расплатиться по кредитам, которые брали на покупку роскошных яхт и бизнес-джетов. Как сообщает Financial Times, такие данные привел швейцарский банк Credit Suisse, разместивший в конце 2021 года облигации, в которые были упакованы займы олигархам и богатым бизнесменам.

По 12 кредитам, выданным на яхты и частные самолеты, были объявлены дефолты в 2017-18 признал Credit Suisse, выдавший в общей сложности 2 млрд долларов ультрасостоятельным клиентам.

Треть дефолтов была «связана с санкциями США против российских олигархов», сообщил банк. И хотя Credit Suisse не указал имен попавших под удар клиентов, в те же годы стало известно о проблемах миллиардеров Олега Дерипаски, а также Аркадия и Бориса Ротенбергов. Они, как напоминает FT, согласно сообщениям СМИ, были вынуждены расторгнуть договоры с банком о лизинге частных самолетов.

Кредитованием олигархов и миллиардеров Credit Suisse решил заняться по-крупному в 2014 году. С тех пор его портфель займов, выданных на приобретение яхт, вырос почти в 5 раз и уже превышает 1 млрд долларов.

В конце прошлого года банк втихую разместил облигации на 80 млн долларов, чтобы «сбросить» с баланса часть риска, связанного с ультрабогатыми клиентами.

Секьюритизацию портфеля кредитов, обеспеченных «бизнес-джетами, яхтами, недвижимостью и/или финансовыми активами» провело подразделение Credit Suisse, которое ранее пострадало из-за проблем, связанных с санкциями.

Одна из главных задач этого подразделения — «сформировать положительное отношение к бренду CS, финансируя любимые бизнес-инструменты и роскошные игрушки» клиентов, цитирует FT презентацию CS.



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