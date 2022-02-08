На форуме по кибербезопасности крупные игровые онлайн-площадки предложили приравнять к аудиовизуальным сервисам

Игровые онлайн-площадки Steam, Origin, PlayStation и Xbox нужно наделить статусом аудиовизуальных сервисов, они должны соблюдать требования закона «о приземлении», сообщил глава рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по защите прав пользователей интернета Александр Малькевич.

«Совершенно очевидно, что игровые онлайн-сервисы Steam, Origin, PlayStation и Xbox нужно наделить правами и обязанностями аудиовизуальных сервисов, потому что они распространяют контент на очень большое число пользователей. Чем они тогда отличаются от условного Netflix? Подобные сервисы показывают фильмы и сериалы, а игровые площадки также распространяют аудио- и видеоинформацию», – приводит ТАСС слова Малькевича на международном форуме по кибербезопасности.

По его словам, в некоторых играх на этих сервисах есть возможность общаться друг с другом с помощью чатов.

«Их можно и к соцсетям приравнять. А это значит, что в обществе нужно как минимум начать дискуссию по их потенциальному приземлению», – отметил член ОП.

Малькевич рассказал, что к нему поступило обращение от женщины, которая «заметила своего 12-летнего сына за игрой в откровенно непристойную компьютерную игру» на платформе Steam. Возмущению подписчицы не было предела, она попросила разобраться в ситуации. Член ОП уточнил, что для покупки этой игры «не требуется возрастная верификация, она является пропагандой нацизма и имеет очевидный порнографический характер».

«Очевидно, что ни о каком самоконтроле со стороны крупной игровой платформы речи не идет в принципе», – заключил Малькевич, добавив, что такой игре «не место для распространения в рунете».

Напомним, президент Владимир Путин подписал закон о «приземлении» в июле прошлого года. Согласно документу, иностранные цифровые ресурсы с суточной аудиторией более 500 тыс. российских пользователей должны открыть в РФ свои официальные представительства. Первый перечень компаний, которые должны обзавестись такими филиалами, опубликован на сайте Роскомнадзора. В нем числятся 13 зарубежных структур, включая Google, Apple, Twitter, Discord и другие.

В январе соцсеть Twitter создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора для исполнения закона о «приземлении». То же самое сделала корпорация Google. Ранее представительство в РФ открыл мессенджер Viber. Личный кабинет также зарегистрировали Apple и Likee.