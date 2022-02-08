Путин поручил регионам обеспечить возможность вызывать врача на дом через госуслуги

Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов обеспечить возможность вызывать врача на дом через единый портал государственных и муниципальных услуг, следует из перечня поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства.

«Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ обеспечить возможность вызова врача на дом (записи на прием к врачу в медицинском учреждении) на территории субъекта РФ путем подачи гражданами заявок через единый портал государственных и муниципальных услуг после реализации на указанном портале соответствующего функционала», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что единая государственная информационная система в здравоохранении будет обновлена – большинство медицинских справок и других документов будут переведены в электронный вид.