Макрон анонсировал следующие переговоры советников в рамках нормандского формата

Политические советники лидеров стран нормандского формата встретятся в немецкой столице на этой неделе, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Заседание политсоветников в «нормандском формате» состоится в этот четверг в Берлине», – цитирует Макрона РИА «Новости».

Глава французского государства добавил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с ним подтвердил желание выполнять минские соглашения.

Также Макрон заявил, что Зеленский подтвердил и приверженность сохранению режима прекращения огня в Донбассе.

Французский лидер отметил, что в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным и в ходе переговоров с Зеленским удалось добиться прогресса по вопросу стабильности.

Напомним, перед встречей Макрона и Зеленского прошла встреча Макрона и российского президента Владимира Путина. Она проходила в формате один на один. На пресс-конференции после встречи Путин назвал символичным, что встреча прошла 7 февраля – в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией.

Макрон по итогам встречи с Путиным заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским призовет того выполнить Минские соглашения. Путин прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.