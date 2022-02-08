“В активном поиске”, “Прогибчика не хватает”.”Мисс Украина Вселенная 2021″ Неплях станцевала в прозрачном комбинезоне
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“Я не знаю лучшего занятия для развития женственности, как танцы”, – подписала Неплях видео.
“Называется – в активном поиске. Почему бл…дство – это развитие женственности?” – отреагировали подписчики.
“Почему танцы для вас – это бл…дство?” – написала в ответ Неплях.
“Настоящий секс в танце”, – оценили ролик фолловеры.
“Осталось поработать над осанкой и немного расслабиться. Вы такая напряженная”, – написали пользователи сети.
“Прогибчика еще не хватает, но это уже дело упорности”, – прокомментировали танец поклонники.
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Контекст:
Неплях является победительницей конкурса “Мисс Украина Вселенная 2021”, который состоялся в октябре. На международном конкурсе красоты, который в ночь на 13 декабря проходил в Израиле, Неплях не вошла в число полуфиналисток.
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