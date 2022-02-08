 

“В активном поиске”, “Прогибчика не хватает”.”Мисс Украина Вселенная 2021″ Неплях станцевала в прозрачном комбинезоне

08.02.2022, 16:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я не знаю лучшего занятия для развития женственности, как танцы”, – подписала Неплях видео.

“Называется – в активном поиске. Почему бл…дство – это развитие женственности?” – отреагировали подписчики.

“Почему танцы для вас – это бл…дство?” – написала в ответ Неплях.

“Настоящий секс в танце”, – оценили ролик фолловеры.

“Осталось поработать над осанкой и немного расслабиться. Вы такая напряженная”, – написали пользователи сети.

“Прогибчика еще не хватает, но это уже дело упорности”, – прокомментировали танец поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Анна Нéплях | Hanna Nepliakh (@neplyah)

Контекст:

Неплях является победительницей конкурса “Мисс Украина Вселенная 2021”, который состоялся в октябре. На международном конкурсе красоты, который в ночь на 13 декабря проходил в Израиле, Неплях не вошла в число полуфиналисток.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Гозман: Остановить Навального нельзя, можно только убить. Надеюсь, у них не получится

06.07 / Известно, как менялась цена на Mercedes-Benz C-Class в России

17.07 / Fox News – генпрокурор США раскритиковал Голливуд готовность угодить Китаю

15.01 / Байден получил официальный аккаунт в Twitter без подписчиков

25.01 / Tesla Phone назвали революционным смартфоном

14.10 / Заместитель мэра Мариуполя о конкурсе WorldSkills: Это возможность для молодых специалистов протестировать свои навыки

09.10 / Лукашенко предупредил о новых радикальных методах организации протестов в Белоруссии

06.08 / Западные и восточные немцы так и не нашли своё место в общей истории

22.11 / Генсек ООН призвал списать долги бедным странам из-за пандемии COVID-19

06.02 / “Самая горячая женщина на свете, я клянусь”. Кардашян в микробикини позировала для рекламы своего бренда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика