“В активном поиске”, “Прогибчика не хватает”.”Мисс Украина Вселенная 2021″ Неплях станцевала в прозрачном комбинезоне

“Я не знаю лучшего занятия для развития женственности, как танцы”, – подписала Неплях видео.

“Называется – в активном поиске. Почему бл…дство – это развитие женственности?” – отреагировали подписчики.

“Почему танцы для вас – это бл…дство?” – написала в ответ Неплях.

“Настоящий секс в танце”, – оценили ролик фолловеры.

“Осталось поработать над осанкой и немного расслабиться. Вы такая напряженная”, – написали пользователи сети.

“Прогибчика еще не хватает, но это уже дело упорности”, – прокомментировали танец поклонники.

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Публикация от Анна Нéплях | Hanna Nepliakh (@neplyah)

Контекст:

Неплях является победительницей конкурса “Мисс Украина Вселенная 2021”, который состоялся в октябре. На международном конкурсе красоты, который в ночь на 13 декабря проходил в Израиле, Неплях не вошла в число полуфиналисток.

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