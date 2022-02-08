 

Бурба: Мне приходилось общаться с российскими военнослужащими на Донбассе. Много ли их отправляли в гробах? Много

08.02.2022, 16:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бурба принимал участие в боевых действиях на Донбассе и в 2014 году руководил оперативной группой контрразведки СБУ в зоне проведения антитеррористической операции. Он отметил, что в зоне АТО его группа находилась по несколько месяцев на ротационной основе.

“Конечно, [мне приходилось беседовать с россиянами]. Была ротационная основа, мы были несколько месяцев, приезжали, уезжали. Пару реализаций, когда были задержаны российские военнослужащие, мы, конечно общались. Более того, мы с ними общались и здесь, и там. Когда СБУ направляла их в Киев, они в госпитале были. Да, конечно мы общались. [Какая у них была мотивация?] Хорошо работа идет по промывке мозгов. Они думали, что приезжали сюда, чтобы расти по службе, у них была такая концепция: хочешь расти по службе, должен быть откомандирован в горячие точки (Донецк, Луганск, Крым). Но чем больше мы начали отправлять их в гробах, чем сильнее становились наши Вооруженные силы, атаковали – они начали понимать”, – сказал он. 

По словам экс-начальника ГУР через год после начала войны тон разговоров с задержанными россиянами изменился. 

“Совсем другое было общение в первые дни, когда они к нам приезжали [воевать] и уже через год – когда мы с ними общались через некоторое время [после начала войны]”, – сказал Бурба.

Гордон спросил, много ли россиян “отправляли в гробах”. 

“Много. Это не сотни, [а десятки]. Это имеется ввиду начало [войны], где я руководил оперативной группой”, – ответил экс-начальник ГУР.  

Интервью с Бурбой выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”. Трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой на октябрь 2021 года, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. человек, из них 4 тыс. – гражданские лица.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / В России на допросы вызывают граждан, переживших Сталинградскую битву – СМИ

05.09 / Опубликованы данные нового смартфона Nubia Red Magic 6S Pro

22.07 / Под Петербургом на Неве загорелась яхта

11.08 / Брат Ермака выиграл апелляцию у нардепа Лероса по делу о защите чести и деловой репутации

11.09 / Главный кардиолог Минздрава предложил рассмотреть в суде оскорбление Милова в адрес Рошаля

25.02 / СТРАНА – горсовет Харькова снова вернул проспекту имя маршала Жукова

16.08 / Эксперт оценил порядок размещения партий в бюллетене на выборах в Госдуму

28.01 / Ученые доказали – каждый человек живет в своей реальности

13.07 / Стало известно, как, по мнению ФСБ, Сафронов передавал секретные данные

21.03 / Путин назвал присоединение Крыма результатом укрепления РФ изнутри

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика