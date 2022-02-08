 

Семена пажитника помогают снизить уровень холестерина

08.02.2022, 16:02, Разное
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Пажитник при однократном употреблении способен снизить уровень холестерина в крови. Высокие показатели последнего приводят к достаточно серьезным последствиям для здоровья.
Существует ряд продуктов, которые способствуют снижению уровня холестерина. Нередко медики называют его «тихим убийцей». Вещество, которое образуется в печени, незаметно блокирует сосуды и провоцирует развитие серьезных патологий сердечно-сосудистого характера. Уровень холестерина можно снизить посредством пажитника.

Пажитник помогает уменьшить показатели холестерина на 15-33%. Эта травянистая культура полезна за счет повышенного содержания клетчатки. Она поглощает воду и предотвращает процесс всасывания в кровь «плохого» холестерина.

Клетчаткой также богаты зерна ячменя. Они снижают риск развития сердечно-сосудистых болезней, которые вызваны высоким уровнем холестерина. Кроме этого, регулярное употребление ячменя помогает в похудении, пишет портал Newinform.



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