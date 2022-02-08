 

Эксперт Попов рассказал о полезной функции, которой не хватает современным автомобилям

08.02.2022, 16:00, Разное
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Эксперт Дмитрий Попов пояснил о полезной функции, которой категорически не хватает современным автомобилям. На сегодняшний день владельцы транспортных средств нуждаются в розетке с нормальным напряжением.
Производители часто изменяют свою продукцию, однако по-прежнему не хватает некоторых полезных функций. В частности, автомобили нужно оснастить розеткой. Именно данной новации в ближайшее время ждет Дмитрий Попов. В конструкциях транспортных средств должны появиться розетки 220 вольт. Они будут расположены в багажнике.

Специалист обратил внимание, что электронные девайсы в автомобиле заряжаются намного дольше, нежели в домашних условиях. Всему виной сниженное напряжение. Данную ситуацию могли бы исправить специальные инверторы. Вполне хватило бы 500 ватт или же одного киловатта. Тогда в машине можно было бы заряжать ноутбук, включать фен или же чайник по необходимости.

На сегодняшний день в автомобиле без допвмешательства в проводку нельзя нормально пользоваться многими опциями. Попов считает, что производителям машин нужно в обязательном порядке добавить данную опцию. К тому же не было бы никакого сильного влияния на ценник той или иной модели, пишет портал iReactor.



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