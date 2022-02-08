Шольц пообещал, что в вопросах наказания России Берлин будет идти в ногу с Вашингтоном

Президент США Джо Байден пообещал остановить запуск «Северного потока — 2» в случае вторжения РФ на Украину, передаёт The Daily Telegraph. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин и Вашингтон будут принимать одни и те же шаги, однако прямо заявлять о готовности своей страны не допустить запуска российского газопровода не стал.



AP

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин солидарен с Вашингтоном после того, как президент США Джо Байден пригрозил «положить конец» газопроводу «Северный поток — 2» в случае вторжения РФ на Украину, сообщает The Daily Telegraph.

«Если Россия вторгнется, если её танки или военные вновь пересекут границу Украины, то «Северного потока — 2» не будет, мы положим ему конец», — отметил Байден в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Шольцем.

Байден также посоветовал гражданам США покинуть Украину из опасений, что они могут попасть под перекрёстный огонь. «Было бы разумно, если бы американцы покинули страну. Я бы сказал: уезжайте», — добавил президент.

Как отмечает издание, в отличие от главы Белого дома канцлер Германии не стал прямо заявлять о готовности Германии не допустить запуска газопровода, однако настоял на том, что Берлин идёт в ногу с Вашингтоном в вопросе карательных мер за возможное вторжение. «Мы действуем вместе. Мы абсолютно едины и не будем предпринимать разные шаги, мы будем делать одни и те же шаги, и они будут очень и очень жёсткими», — прокомментировал Шольц вопрос о санкциях против России.

В понедельник государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна совместно с Евросоюзом работает над тем, чтобы предотвратить «гибель» европейцев в случае приостановки поставок российского природного газа через Украину. Так, Блинкен напомнил, что в 2009 году, когда Россия приостанавливала поставки на Украину, «люди умирали от холода», пообещав не допустить повторения ситуации.

«Мы координируем действия со своими союзниками и партнёрами, с заинтересованными сторонами энергетического сектора, в том числе по поводу того, как наилучшим образом делиться энергетическими резервами в том случае, если РФ перекроет кран или начнёт конфликт, который приведёт к нарушению поставок газа через Украину», — отметил на пресс-конференции госсекретарь.

Между тем, в Москве состоялась другая встреча глав государств. Президент РФ Владимир Путин принял французского коллегу Эммануэля Макрона. В начале встречи Путин поблагодарил президента Франции за усилия, которые Париж прикладывает для обеспечения принципа равной безопасности в Европе и для урегулирования кризиса на Украине.

«Я вижу, сколько усилий действующее руководство Франции и лично президент Франции предпринимают, чтобы разрешить кризис, связанный с обеспечением равной безопасности в Европе на серьёзную историческую перспективу», — заявил российский лидер.

На пресс-конференции по итогам встречи Путин отверг обвинения в наращивании военного потенциала России, вновь обвинив Запад в подрыве глобальной безопасности путём «накачивания» Украины оружием.

Как напоминает The Daily Telegraph, в преддверии встречи в Белом доме Германия объявила, что усилит участие в миссии НАТО в Литве и увеличит свой контингент в стране на 350 солдат, а США объявили, что направят около 1700 военнослужащих в Польшу и 1000 в Румынию.