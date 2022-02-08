 

Протестующее меньшинство довело жителей Оттавы до предела

08.02.2022, 15:54, Новости дня
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Власти канадской федеральной столицы ввели режим ЧП на фоне непрекращающихся протестов дальнобойщиков, передаёт France 2. Местные жители доведены до предела и возмущаются бездействием полиции, которая рапортует о сокращении числа манифестантов.

Оглушающий хор гудков продолжается как днём, так и ночью. В Оттаве — федеральной столице Канады — протестующие антиваксеры представляют собой меньшинство, которое нельзя не услышать. Жители города доведены до предела.

ЖИТЕЛЬ ОТТАВЫ: Послушайте, я даже не могу услышать, что говорю.

Мэр объявил, что в столице вводится чрезвычайное положение. В последние дни полицию критиковали за бездействие, однако теперь она надеется, что держит ситуацию под контролем.

ПИТЕР СЛОУЛИ, начальник полиции Оттавы (Канада): Неделю назад (на улицах. — ИноТВ) было более 3 тысяч грузовиков и других автомобилей. На этих выходных эта цифра сократилась до тысячи грузовиков и примерно 5 тысяч протестующих. В субботу прошло несколько демонстраций, но почти ни одной в пятницу или вчера в воскресенье. И это результат наших решительных действий.

Действительно, прошлой ночью под шквал оскорблений полиция конфисковала у десятка водителей грузовиков оборудование и запасы дизельного топлива.

ПРОТЕСТУЮЩИЕ: Позор! Позор!

Однако сегодня утром в соцсетях этот протестующий из Квебека по-прежнему призывает оккупировать окрестности федерального парламента.

К протестному кортежу, который сами участники прозвали «Конвоем свободы», примкнули протестующие против санитарных ограничений со всей страны. Так, канадские водители грузовиков обязаны пройти вакцинацию. На границе с США к протестующим даже присоединились ковбои на лошадях.

Эти демонстрации разделили общественное мнение: в Канаде 80 процентов населения прошло полную вакцинацию.

Дата выхода в эфир 07 февраля 2022 года.



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