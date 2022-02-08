Что будут носить этой весной и летом все модницы: горячие тренды сезона-2022
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Каждый сезон модницы интересуются актуальными трендами и хотят узнать, что будет в моде и какие вещи следует покупать. Дизайнеры рассказали о тенденциях предстоящего весенне-летнего сезона.
Смелые цвета
Яркие оттенки – одна из горячих тенденций весны 2022 года, в гардероб необходимо внести немного веселья. Жизнерадостные цвета присутствовали на подиумах в большом количестве.
Стилисты рекомендуют покупать одежду таких цветов, как ярко-розовый, желтый, зеленый лайм, оранжевый, фиолетовый.
Долгосрочные инвестиции
Основа любого женского гардероба – это базовые модели, которые практически не выходят из моды. Сегодня покупатели как никогда стремятся создать базовый гардероб из повседневных предметов, которые можно будет носить и сейчас, и в будущем.
К таким вещам можно отнести мюли на плоской подошве, рубашки, свободные брюки цвета хаки, пиджаки, сумки.
Аксессуары
В последние несколько лет доминировали практичные аксессуары, такие как шлепанцы и кроссовки. Но сейчас наблюдаются быстрые изменения.
Особенно актуальны аксессуары, привлекающие внимание: украшенная обувь, необычные сумки, скульптурные каблуки, эффектные украшения.
Мода в стиле нулевых
Влияние 2000-х на современную моду очень заметно. Однако в коллекциях весна-лето 2022 года чувствуется более утонченный подходом к созданию вещей в стиле нулевых.
Из того периода сейчас в моде топы с галстуком, микро- и мини-юбки, брюки с низкой посадкой, платформы, вырезы.
Отдых
Модницы, независомо от того, планируется отпуск или нет, должны быть готовы покупать вещи, которые дарят чувство бегства от действительности.
Это топы с принтами, саронги, вязаные платья, роскошные купальники.
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