Курс доллара опустился ниже 75 рублей

По данным на 14.28 мск, курс доллара снижался до 74,99 рубля (-0,64%), в последний раз курс опускался ниже 75 рублей 13 января, следует из данных Московской биржи.

По данным биржи на 14.45 мск, курс доллара слегка поднялся – до 75,04 рубля, передает ТАСС.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижается на 1,87%, до 90,96 доллара за баррель.

Нефть сорта WTI дешевеет на 1,71% и торгуется на уровне 89,76 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на 14.45 мск.

Утром во вторник рубль на открытии торгов показал нейтральную динамику к доллару и подешевел к евро.