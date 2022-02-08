 

Украинские горадминистрации и сельсоветы поднимут флаги Евросоюза в рамках стратегии “опережающего еврочленства”

08.02.2022, 15:31, Разное
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Совет национальной безопасности и обороны Украины окончательно приняло стратегию “опережающего еврочленства” – она подразумевает, что государственные институты и общество должны функционировать так, как если бы страну уже приняли в Евросоюз. По задумке авторов документа, это позволит ускорить процесс евроинтеграции и “продемонстрировать исключительную преданность структурам и представителям ЕС”.

Согласно принятой стратегии, все города, посёлки городского типа и сёла должны будут поднять флаги Евросоюза у зданий своих администраций (сельсоветов). Во всех официальных документах появятся 12 жёлто-золотых звёзд, причём это распространится также на школьные дневники, путевые листы, больничные листы, справки о семейном положении, несудимости и так далее.

На местные власти украинских населённых пунктов также возлагается обязанность обеспечить ежедневную трансляцию гимна Европы через громкоговорители и радиоточки. В будние дни он будет звучать в 06:30, по выходным – в 08:00. Украинские телеканалы, вещающие аналоговым методом и работающие не круглосуточно, будут обязаны начинать своё вещание с европейского гимна и включать его перед появлением ночной настроечной таблицы.

В СНБО рассчитывают, что все эти меры не только морально подготовят население ко вступлению в Евросоюз, но и окажут психологическое влияние на официальных лиц ЕС, прибывающих в страну с визитами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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