Определены даты визита президента Казахстана в Россию

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08.02.2022, 15:30, Новости дня
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует отправиться в Россию с рабочим визитом 10-11 февраля, сообщил пресс-секретарь главы республики Берик Уали.

Отмечается, что Москву он посетит по приглашению президента РФ Владимира Путина.

«10 февраля в Москве Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом России, в ходе которых будут рассмотрены перспективы развития многопланового казахстанско-российского стратегического партнерства», – написал Уали на своей странице в Facebook.

Позже в пресс-службе Кремля подтвердили визит главы Казахстана. В сообщении говорится, что лидеры планируют обсудить весь комплекс отношений и вопросы интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве.

«Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития всего комплекса российско-казахстанских союзнических отношений, вопросы интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве и актуальные международные проблемы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение. 

Ранее в Кремле отношения президента РФ Владимира Путина с действующим президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, и с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым назвали теплыми.

Накануне Москву с рабочим визитом посещал президент Франции Эммануэль Макрон. Переговоры президентов продлились более пяти часов и завершились около полуночи.



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