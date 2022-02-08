Латвийский самолет Ан-2 нарушил границу Белоруссии

Зафиксировано нарушение белорусской границы латвийским самолетом Ан-2, следует из сообщения государственного погранкомитета Белоруссии.

«Утром 8 февраля белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Латвии. Легкомоторный самолет Ан-2 залетел на белорусскую территорию на глубину 300 метров и, облетев пункт пропуска Урбаны, вернулся в Латвию», – говорится в Telegram-канале ведомства.

В январе пограничники Белоруссии сообщили о нарушениях границы поляками. Утверждалось, что военные Польши в пункте пропуска «Козловичи» 18 января два раза нарушали белорусскую государственную границу, зайдя на территорию республики.