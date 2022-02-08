В США объяснили, почему НАТО не обязано защищать Украину

Киеву не следует рассчитывать на защиту со стороны НАТО в случае возможного конфликта с Россией, ссылки на 5-ю статью Устава организации в данном случае неуместны, сообщил бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

Он напомнил, что согласно этому пункту, в случае нападения на члена альянса союзники должны встать на его защиту. Однако, по словам Волкера, в случае с Украиной ситуация обстоит иначе и альянс старается избежать двузначности.

«Тем самым НАТО сигнализирует, что не будет делать этого ради страны, которая не входит в альянс. А Украина – такая страна. Потому НАТО не имеет обязательств перед ней», – подчеркнул Волкер в эфире «Четвертого канала».

Ранее президент Владимир Путин заявил, если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между Россией и НАТО победителей не будет.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха», которая якобы поспособствовала распространению свободы в Европе. Глава посольства США в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В то же время в НАТО исключили вступление Украины в альянс «в ближайшее время».

В прошлый вторник президент РФ Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта РФ и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент РФ впервые дал оценку ответу Вашингтона на требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.