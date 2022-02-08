 

Вынесен приговор заманивавшим жертв красивой девушкой бандитам

08.02.2022, 15:29, Новости дня
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В Свердловской области осудили банду под руководством Абдулмуслима Мутагирова, злоумышленники грабили бизнесменов, приманивая их красивой девушкой на место будущей расправы.

«Свердловский областной суд назначил Хуршеджону Хамзаеву наказание в виде 15 лет лишения свободы, Умеду Умирову – в виде 13 лет лишения свободы, Абдулмуслиму Мутагирову – в виде 12 лет лишения свободы, Артему Рамазанову – в виде 10 лет лишения свободы, Кристине Васильевой – в виде девяти лет лишения свободы», – цитирует сообщение прокуратуры региона Ura.ru.

Подозреваемых обвиняли в разбое, бандитизме и кражах. Отмечается, что мужчин решили отправить в колонии строгого режима, а девушку – в колонию общего режима.

Отмечается, что бандиты совершали преступления против предпринимателей из Екатеринбурга, Москвы и Подмосковья. Они заманивали оптовых торговцев в безлюдные места с помощью красивой девушки.

Так банда ограбила жителя Екатеринбурга на 2,4 млн рублей.



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