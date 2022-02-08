Анонсировано участие Путина в совещании российских судей

Президент РФ Владимир Путин в среду в режиме видеоконференцсвязи примет участие в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов, информирует пресс-служба Кремля.

В Кремле сообщили, что 9 февраля Путин «примет участие в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов России, посвященном подведению итогов работы российской судебной системы в 2021 году, а также приоритетным задачам на текущий год», передает РИА «Новости».

Отмечается, что на повестке дня вопросы гражданского судопроизводства, осуществления правосудия по административным делам, современные проблемы применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, практика привлечения судей к дисциплинарной ответственности и рассмотрения различных категорий дел военными судами.

В совещании примут участие судьи Верховного суда и всех судов общей и арбитражной юрисдикции, руководство судебного департамента при Верховном суде, представители федеральных органов власти.