 

Анонсировано участие Путина в совещании российских судей

08.02.2022, 15:29, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин в среду в режиме видеоконференцсвязи примет участие в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов, информирует пресс-служба Кремля.

В Кремле сообщили, что 9 февраля Путин «примет участие в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов России, посвященном подведению итогов работы российской судебной системы в 2021 году, а также приоритетным задачам на текущий год», передает РИА «Новости».

Отмечается, что на повестке дня вопросы гражданского судопроизводства, осуществления правосудия по административным делам, современные проблемы применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, практика привлечения судей к дисциплинарной ответственности и рассмотрения различных категорий дел военными судами.

В совещании примут участие судьи Верховного суда и всех судов общей и арбитражной юрисдикции, руководство судебного департамента при Верховном суде, представители федеральных органов власти.



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