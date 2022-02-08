 

Мишустин: Большинство медицинских документов будут переведены в электронный вид

08.02.2022, 15:28, Новости дня
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Единая государственная информационная система в здравоохранении будет обновлена – большинство медицинских справок и других документов будут переведены в электронный вид, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Получение медицинской помощи должно быть удобным для граждан, и для этого правительство продолжает работу по развитию цифрового контура в здравоохранении. Подготовлено обновленное положение о единой государственной информационной системе в этой сфере», – передает ТАСС его слова.

Как отметил председатель, эта система свяжет между собой все региональные медицинские организации. «Большинство документов должно перейти в электронный вид, среди прочего – различные выписки, справки, медкарты», – добавил Мишустин.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил ведения Федерального реестра медицинских документов о смерти. Согласно постановлению, реестр ведется Минздравом в электронном виде в составе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИЗС). Поставщиками сведений в реестр являются медицинские организации, ФНС, Пенсионный фонд России, ФОМС. Передача сведений из реестра осуществляется Минздравом посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия в течение одного рабочего дня с момента размещения документов в реестре.



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