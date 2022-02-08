 

“Стыда совсем нет. Вторая Волочкова”, “Раскоряка”. Звезда “Дома-2” Бузова в бикини расставила ноги для фото

08.02.2022, 15:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бузова позировала сидя на краю бассейна, расставив ноги. Для фото она сдвинула плавки с ягодиц. 

“Мы плавимся …с тобой”. Из какой моей песни эта строчка?” – спросила она.

Фото было сделано на территории отеля в ЮАР.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

“Стыда совсем нет. Вторая Волочкова”, – заявила подписчица tatiana777988. Она сравнила Бузову с российской балериной Анастасией Волочковой, которая часто публикует снимки шпагата в бикини.

“Раскоряка”, – написала uliyanush.ka.

Контекст:

Певица сейчас находится на съемках реалити-шоу “Звезды в Африке 2” российского канала ТНТ.

Бузова стала известна после участия в реалити-шоу “Дом-2” на российском телеканале ТНТ. Ранее певица была замужем за российским футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016 году пара рассталась.

Бузова состояла в отношениях с российским рэп-певцом Dava (Давидом Манукяном) с августа 2019 года. 8 января 2021 года российские СМИ сообщили о тайной свадьбе Бузовой и Манукяна на Мальдивах, но пара от комментариев события воздержалась.

22 января Бузова заявила, что рассталась с Dava. Певица обвинила экс-бойфренда в изменах и физическом насилии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / Немецкий экономист рассказал о последствиях отказа от «Северного потока – 2» для Германии

22.06 / В Одессе из-за бактерий позеленело море. Видео

06.01 / Пушков прокомментировал слова «загнанного намертво в одну команду» с Путиным Лукашенко

18.07 / На Украине назвали причины поражения в борьбе с «Северным потоком – 2»

23.04 / Politico – обороны ради — Вашингтон подумывает поставить Украине больше оружия

15.05 / Появились рендерные изображения кроссовера Dacia Bigster

26.02 / Путин и Курц обсудили планы поставок в Австрию «Спутника V»

13.01 / Козак заявил, что по итогам встречи советников лидеров стран “Нормандской четверки” похвастаться нечем

21.06 / Антонов прибыл в посольство РФ в Вашингтоне

21.12 / Вероятный виновник аварии в Москве устроил драку после ДТП

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика