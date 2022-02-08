 

“Даже в Африке”. ГУР Минобороны проводит операции по всему миру, сказал Бурба

08.02.2022, 15:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Да, [по всему миру]”, – сказал Бурба. 

Журналист уточнил: “Везде-везде, даже в Африке?”

“Если наши цели, таргеты – граждане России, которые относятся к вооруженным силам, спецслужбам РФ, будут даже в Африке, мы будем работать и там по ним”, – ответил экс-глава ГУР. 

Интервью с Бурбой выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”. Трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Бурба родился в 1978 году в Ровно. Окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (специальность – “международная информация”) и Национальную академию Службы безопасности Украины.

В 2010–2014 годах возглавлял управление в подразделении СБУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью (управление “К”). В 2014 году был назначен и.о. начальника департамента контрразведки СБУ. Принимал участие в боевых действиях на Донбассе, руководил оперативной группой контрразведки СБУ в зоне проведения антитеррористической операции. 

В 2015 году перевелся в Главное управление разведки Министерства обороны. В 2016 году пятый президент Петр Порошенко назначил Бурбу начальником ГУР. Он сохранил свою должность после избрания президентом Зеленского. В 2020 году Бурбу уволили с должности. В 2021 году он ушел с военной службы. Сейчас преподает в Национальной академии СБУ. 

Под руководством Бурбы ГУР разработало и провело ряд резонансных спецопераций, в том числе спецоперацию по захвату бойцов ЧВК “Вагнер”, которая в итоге не была до конца реализована.

После Бурбы ГУР возглавил Кирилл Буданов. 


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / В РФ подтвердили 5,4 тыс. новых случаев коронавируса

09.12 / Кремль подтвердил обсуждение Путиным и Меркель ситуации с Навальным

18.04 / США и Китай приняли совместное заявление по климату

22.01 / Путин обсудил с Совбезом вопросы контроля над вооружениями

01.03 / Аргентина оценила результаты применения «Спутника V»

04.07 / Шмыгаль заявил, что шорт-лист кандидатов на должность главы НБУ уже сформирован

10.01 / В Черниговской области произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором пострадали 11 человек

25.04 / Протестующие против COVID-ограничений в Британии напали на полицейских

29.09 / Разумков: Я могу спокойно ходить по улице. Охрану после нападения на Шефира не усиливал

29.07 / Euronews – Тихановская просит от США новых санкций для краха режима Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика