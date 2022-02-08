СБУ сообщила о разоблачении главы “военкомата” террористической “ЛНР”, ему заочно сообщили о подозрении

“В 2015 году житель временно оккупированного Луганска возглавил подразделение незаконного вооруженного формирования так называемого военного комиссариата “ЛНР”. Следователи СБУ собрали безоговорочные доказательства того, что, будучи в должности, злоумышленник работал на выполнение незаконно выданных оккупантами “законов ЛНР”. В частности, он обеспечивал “комплектование” незаконных вооруженных формирований боевиков, воевавших против Вооруженных сил Украины и обстреливавших мирные населенные пункты Луганщины”, – заявили в СБУ.

Также, по данным контрразведки, мужчина руководил “мобилизационной работой” в целом: “организовывал постановку жителей оккупированного областного центра на военный учет; проводил военные сборы; причислял местных жителей к так называемому “резерву народной милиции “ЛНР” и обеспечивал принудительное прохождение гражданскими лицами “военной службы” в рядах незаконных вооруженных формирований”.

“Кроме того, мужчина осуществлял контроль за уголовным преследованием жителей ОРЛО, которые уклонялись от исполнения воинского долга перед оккупационным режимом. Напомним, что принудительный характер “мобилизационных процессов” на временно неподконтрольной украинским властям территории нарушает нормы международного права, а также конституционные права и свободы граждан”, – говорится в сообщении.

Мужчина скрывается от украинского правосудия на временно оккупированной территории. Ему заочно сообзщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях) и по 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

В ближайшее время его планируют объявить в розыск.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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